Olyan gazdasági katasztrófát jósolnak, hogy a fal adja a másikat

Az orosz-ukrán háború és a Kínában felpörgött járvány hátszelet adott a világgazdaságban az elmúlt évben amúgy is megfigyelhető egyre jobban erősödő inflációnak, ami azzal a következményekkel járhat, hogy visszatér az 1970-es években tapasztalt gazdasági pangás, amelyben az erős infláció gyenge gazdasági növekedéssel párosult. Akkor a két váratlan olajárrobbanás volt a fő kiváltó ok, most a váratlan háború.