Az Ukrajna dél-keleti részén fekvő kikötőváros stratégiai fontosságú az orosz erők szempontjából, hiszen elfoglalásával egyenes összeköttetést teremtenének a Krím-félsziget és a Donbaszban állomásozó seregeik között. Mariupol a közel két hónapja tartó megszállás elejétől célpont, a város nagyja mostanra romokban hever, nincs szinte olyan épület amit ne ért volna bombatalálat.

Az orosz haderők már több ízben bejelentették, hogy elfoglalták a várost, és kommunikációjuk ezen részében nincs sok ferdítés. Bajuk azzal a számaik szerint valamivel több mint 2000 ukrán védővel van, akik a hatalmas kiterjedésű Azovsztal acélgyár területén húzták meg magukat.

A ott rekedt tengerészgyalogosok és az Azov zászlóalj tagjai az utóbbi két hétben többször kértek külső segítséget felszabadításukra, de a város szinte teljes blokád alatt van, és az oroszok által beígért humanitárius folyosók eddig kivétel nélkül csődöt mondtak, alkalmanként csak maroknyi civil jut át rajtuk.

Teátrális újratervezés

Csütörtökön sokadjára jelentették be, hogy "felszabadították" Mariupolt, ezúttal Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen ismerte el a műveletet. A már megszokottnak mondható formátumban, egy emberével mondatta föl a "tényállást," mielőtt kiadta volna vonatkozó utasításait. Az anyagot a Kreml oldalán tették közzé.

Ezúttal Szergej Sojgu védelmi miniszter járult színe elé, aki jelentésében hosszasan ecsetelte, hogy az orosz csapatok eleget tettek minden emberi jogi követelménynek, és hogy a várost védő erők rendszeresen élő pajzsként használták a március 11-i körbevétel után ott rekedt civil lakosságot.

Kép: kremlin.ru

Sojgu a felolvasás végén elmondta, hogy az egyébként romokkal borított városban jelenleg béke uralkodik, és így megkezdhetik a lakosság visszatelepítését, majd hozzátette, hogy az aláaknázott acélművek területén rejtőzködő erőket alaposan elzárták, hogy 3-4 napon belül elvégezzék a maradék munkát.

Minderre Putyin azt válaszolta, hogy meggondolatlan volna lerohanni az ipari területet, és parancsba adta, hogy vonják vissza a támadást. Azt kezdte hangsúlyozni, hogy fontos a saját katonáik életének a védelme, és elmondta:

Semmi szükség behatolni ezekbe a katakombákba, és alákúszni az ottani gyárépületeknek.

Parancsba adta a zóna hermetikus lezárását, és több ízben gratulált Sojgunak a sikeres hadművelethez, miközben azt is ecsetelte, hogy kitüntetéseket kell osztogatni, de mindenki hős, aki részt vett a sikeres akcióban, és kompenzálni kell minden orosz katona családját, aki az életét vesztette a harcokban.

Lassan mozgó hadigépezet

A narratívaváltás ellenére az Ukrajna keleti részén újracsoportosított orosz erők folytatják az előrenyomulást. Ugyan a brit hírszerzés szerint az orosz erők lassan haladnak és az ukrán csapatok remekül védekeznek, a szerdára elfoglalt Kreminna után, mára Luhanszk területének 80 százaléka orosz irányítás alá került, derül ki az Al Jazeera jelentéséből.

Szerhij Haidai, Luhanszk kormányzója és a régió katonai közigazgatásának vezetője, szerdán késő este a Telegramon tette közzé az információt, mely szerint az oroszok mostanra megduplázták az megszállás elején kontrollált luhanszki területeik méretét.

Haidai szerint az orosz ágyúzás olyan intenzív, hogy az emberek egyáltalán nem tudják elhagyni a bunkereket. Elmondta, hogy Kreminna elfoglalása után, a megszálló erők most Rubizhne és Popasna városokat fenyegetik, amiket részben már most is ők irányítanak. A szakaszos visszaszorulás ellenére azt írta: