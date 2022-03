Történész: rettenetes nyomor vár az ukránokra

A háború után élelmiszerhiány, nyomor és rettenetes életszínvonal-csökkenés várható Ukrajnában, sok millió ukránnak sosem lesz már olyan élete, mint a háború előtt - mondta az RTL-nek Ungváry Krisztián történész. Arra is emlékeztetett, hogy most a szomszédban látott pokol hosszú éveken át zajlott Szíriában és más országokban is, nem véletlenül menekültek el milliók előle.