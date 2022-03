A japán kormány az elmúlt hetekben több mint 100 orosz személynek és szervezetnek fagyasztotta be a vagyonát és tiltotta meg számukra bizonyos japán termékek exportját. A korlátozások érintik többet között Putyin közvetlen munkatársait, a Csecsen Köztársaság vezetőjét és Kreml-közeli vállalatvezetőket is.

Az ázsiai ország ezen kívül megtiltotta a kőolajfinomításhoz használt eszközök, félvezetők, szenzorok és kommunikációs készülékek exportját az oroszok számára, ráadásul olyan japán nagyvállalatok is felfüggesztették a termékeik szállítását Oroszországba, mint a Toyota, a Honda és a Sony.

Kisida Fumio japán miniszterelnök azonban nem állt meg ennyinél, és további szigorításokat jelentett be: 2022. április 5-től nem lehet az országból olyan luxusautókat exportálni az oroszoknak, melyeknek az értéke meghaladja a 6 millió japán jent, és más luxustermékeket (karórák, kozmetikai termékek, illetve 40 000 jennél drágább művészeti alkotások) sem.

A japán gazdasági, kereskedelmi és iparügyi minisztérium emellett tilalmat vezetett be a drága hajómotorok, motorbiciklik és zongorák Oroszországba történő kivitelére is. Japán tavaly 358 milliárd jen összegben adott el gépkocsikat az oroszoknak, mely a legfőbb exportterméke is volt, azonban szintén jelentős volt az autóalkatrészek Oroszországba történő eladása is, hiszen a teljes japán árukivitel 11,6 százalékát tette ki ez az árukategória.

A mostani tilalmakkal együtt idén áprilistól már összesen 310 féle japán árut kell majd nélkülözniük az oroszoknak.

