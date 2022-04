Az ukrán külügy is reagált Orbán Viktor győzelmére

A Facebookon tett közzé rövid közleményt Ukrajna külügyminisztériuma, melyben reagáltak a vasárnapi magyarországi választásokra, amit a Fidesz-KDNP kiütéssel nyert meg - vette észre a 24.hu. Orbán a beszédében azt állította, Zelenszkijjel is meg kellett küzdeniük. Az ukrán diplomácia szerint az elnöknek akad most épp fontosabb dolga is, a magyar kormányfő ugyanakkor hálás lehet neki.