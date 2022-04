Az ukrajnai háború súlypontja az ország délkeleti régiójára helyeződik át, miután az orosz hadsereg parancsnoksága bejelentette, hogy a Kijev környezetének módszeres lerombolása után ebben a térségben kívánja folytatni a szakszerű katonai műveleteket – írja a BBC, amely szakértők segítségével igyekezett megjósolni milyen harcok várhatók. A hozzáértők azt mondják, hogy az ukrán hadsereg legjobb egységei állomásoznak szemben az oroszokkal, amelyek az első világháborúhoz hasonló csatákra készülve beásták magukat lövészárkokba és megerősített pozíciókba.

Eddig sikerült feltartóztatniuk az orosz előrenyomulást, ám az ellenségük óriási számbeli és technikai fölényben van. Az orosz fél azt kommunikálja, hogy „fel akarják szabadítani” a teljes Donbaszt, ami a délkeleti Luhanszk és Donyeck régiókat jelenti. A 2014-es szeparatista lázadás után ezek egyharmadát szakították el Ukrajnától az oroszbarát szeparatisták és az háború első szakaszában az orosz hadsereg jelentős további területeket is elfoglalt. Szemben az ország északi részével itt nem erdős terepen, hanem nyílt vidéken kell harcolniuk a feleknek, ami a védekezőknek kedvez.

A donbaszi régió közepén lévő Szlovjanszk városa lehet az a szerencsétlen település, amelyre az oroszok ráronthatnak, és vélhetően szokásuknak megfelelően barbár módon lerombolnak – derül ki az Institute of Study of War (ISW) kutatóintézet elemzéséből. Északról és délről is támadhatnak azzal a céllal, hogy bekerítsék a Donbaszban lévő ukrán erőket. Ez azonban nem lesz könnyű, mert az ukránok nem szemtől szemben fognak harcolni, hanem lövészárkok, illetve megerősített városok és falvak rendszerében. Sok ottani ukrán csapat a szeparatisták ellen 2014 óta folyó harcokban szerzett tapasztalatokat.

Lőni fognak reggel, délben, este

Az oroszok vélhetően irdatlan tüzérségi bombázással, könnyen áthelyezhető önjáró lövegek gránátesőjével és rakétazáporokkal próbálják majd széttrancsírozni ezt a védelmet, nem kímélve semmit, ami ennek útjába kerül. Bevethetnek újfajta, nem hagyományos robbanóanyagokat, amelyek különös kegyetlenséggel ölik meg az embereket, az állatokat és a növényeket, azaz mindent, ami él.

Ami gondot okozhat az oroszoknak, az a csapataik logisztika támogatása. Az elemzők szerint nem világos, hogy a háború első hetében látott élelmiszer-, ruha-, üzemanyag-, tartalékalkatrész- és muníciószállítási problémákon úrrá tudtak-e lenni. További problémájuk lehet az alacsony harci szellem, hiszen érthető módon a katonák nem szeretnének meghalni egy értelmetlen háborúban, továbbá a csapatok vezetésének gyengesége. Az orosz hadsereg nem szerepelt jól Kijev körül, és nem világos, hogy ebből tanultak-e – mondja egy katonai szakértő.

Jelentések szerint az oroszok a háború eddig eltelt hat hetében háromszor annyi technikát vesztettek, mint az ukránok, ám ez részben az orosz hadsereg jóval nagyobb méretéből fakad és – szemben az ukrán féllel –, az oroszok hadiipara, ha nem is könnyen, de képes pótolni az elveszett járműveket és fegyvereket. Az Orys nyílt katonai internetes portál úgy becsüli, hogy az orosz hadsereg több mint 400 tankot, több száz felfegyverzett harcjárművet, 20 repülőgépet és 32 helikoptert vesztett eddig. Nyugati szakértők 7 és 15 ezer közé teszik az emberveszteséget, ami az Afganisztánban annak idején tíz év alatt elszenvedett veszteség fele.