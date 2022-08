A támadás során egy kiégett fűtőcsövek tárolására szolgáló raktárt ért találat, valamint radioaktivitás mérésére szolgáló szenzorok sérültek meg. Az Enerhoatom szerint a támadás előtt a megszálló orosz csapatok több száz tagja húzódott bunkerekbe.

A felek legutóbb pénteken vetették egymás szemére a zaporizzsjai atomerőmű lövetését - írfta az MTI nyomán az Infostart.hu.

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergiai-ügynökség (NAÜ) főigazgatója szombaton újfent aggodalmát fejezte ki egy nukleáris katasztrófa valós veszélye miatt, amely nemcsak Ukrajnában, de annak határain túl s közegészségügyi és környezetvédelmi fenyegetést jelentene.

A zaporizzsjai erőművet az öt hónapja tartó orosz-ukrán háború első szakaszában már elfoglalták a megszálló orosz erők. Azóta több szempontból is tisztázatlan a reaktorok állapota és a dolgozók helyzete.

Az Ukrajna dél-keleti részén található óriási atomerőmű a háború második hetében került be a hírekbe, amikor az orosz csapatok tüzelni kezdtek az épületére, ezzel kisebb nemzetközi pánikot keltve. Csernobilhoz hasonlóan a zaporizzsjai létesítmény is stratégiai célpont volt, amit elvileg azért vettek be az oroszok, mert abban bíztak, hogy az ott állomásozó csapataikra nem mer majd lőni az ukrán haderő.