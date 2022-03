A 27-ek először az Európai Parlament elnökével tárgyaltak. Roberta Metsola a megbeszélés után azt mondta, hogy Ukrajnának Európára mint az otthonára kell tekintenie és hangsúlyozta a vezetőknek, hogy az EP üdvözölte az ukrán uniós tagsági kérelmet. Metsola szerint nagy hiba lenne, ha az ezzel kapcsolatos elkötelezettség “nem derülne ki a mai este során”.

Egy kérdésre válaszolva az EP elnöke megjegyezte, hogy a háború nem árnyékolta be a jogállamisági harcot, mert az uniós törvényhozás „mindig is erősen kitartott a jogállamiság mellett, és ezután is ezt fogja tenni” - derül ki az Eurologus beszámolójából.

Az uniós állam- és kormányfők Joe Biden részvételével tárgyaltak az ukrajnai helyzetről. Amerikai elnök eddig csak egyetlen egy alkalommal vett részt uniós csúcson, George W. Bush a 2001-es göteborgi találkozó vendége volt - emlékeztet az Eurologus.

Az amerikai elnökkel folytatott megbeszélés másfél-két óráig tartott, tartalmáról az Európai Tanács további két és fél évre megerősített elnöke, Charles Michel tájékoztatott közleményben. Eszerint megvizsgálták az Oroszországra és Fehéroroszországra kivetett szankciókat, megegyeztek abban, hogy “készek további intézkedések elfogadására és a szankciók megkerülésére irányuló kísérletek leállítására”. Megvitatták a sürgős tennivalókat és kifejezték elkötelezettségüket a humanitárius segítségnyújtás folytatása mellett - idézi Charles Michelt a portál.

Megvitatták ezenkívül az EU-USA együttműködés lehetőségeit az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentése, a tiszta energiára való átállás felgyorsítása érdekében.

Joe Biden és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös közleményben jelentette ki, hogy

az Egyesült Államok és az Európai Unió megerősítette és összehangolta szankciórendszerét, világszerte hasonló gondolkodású partnereinkkel együtt.... Az Egyesült Államok és az Európai Unió közösen azon dolgoznak, hogy csökkentsék Oroszország azon képességét, hogy felhasználja fennmaradó nemzetközi tartalékait, beleértve az aranyat is, gazdasága támogatására és illegális háború finanszírozására.

Joe Biden az uniós csúcs előtt, a G7 találkozó után tartott sajtótájékoztatóján többek között új szankciókat ígért Oroszországgal szemben, és új pénzügyi segítséget Ukrajnának. Biden szerint Ukrajnán és az ukrán embereken múlik, kötnek-e olyan kompromisszumot, ami az ország egyes területeinek feladásával járna, és kitérő választ adott arra a kérdésre, mit lépne a NATO, ha Oroszország biológiai vagy vegyi fegyvert vetne be Ukrajnában - derül ki a Telex beszámolójából. Biden úgy fogalmazott

Putyin azt hitte, szétszakíthatja a szövetségünket, de a NATO soha, de soha nem volt olyan egységes, mint ma.

Az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.