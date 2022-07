Egyelőre nem tudni, hogy hányan vettek részt a 23 terrabájtnyi adat ellopásában, de ha igazak a hírek, akkor a hekkerek Kína 1,4 milliárdos lakosságának, több mint kétharmadáról rendelkeznek személyes információkkal. Az esetben az is jelzésértékű lehet, hogy a sanghaji rendőrségnek ennyi adat állt közvetlen rendelkezésére a kínai lakosságról.

A kibertámadással szerzett adatokat az elmúlt héten névtelenül kínálták vételre egy kiberbűnözők által használt fórumon, ahol az elkövető 10 bitcoint, tehát több mint 75 millió forintot kért a személyi számokat, születési adatokat, címeket, telefonszámokat, és bűnügyi nyilvántartásokat tartalmazó csomagért - írta meg a Bloomberg.

A kiszivárgás méretéből fakadóan sokkolta a kínai biztonsági közösséget, akik eddig az igazolhatóságát is kétségbe vonták, de hétfőn reggel Changpeng Zhao, a Binance kriptovaluta-tőzsde alapítója és vezérigazgatója twitteren jelentette, hogy a vállalat egymilliárd lakos adatainak megsértését észlelte "egy ázsiai országból."

Our threat intelligence detected 1 billion resident records for sell in the dark web, including name, address, national id, mobile, police and medical records from one asian country. Likely due to a bug in an Elastic Search deployment by a gov agency. This has impact on ...