Kibertámadás érte a világ legnagyobb húsfeldolgozó vállalatát, a JBS-t, amelynek több mint 150 üzeme van a világ 15 országában, és megrendelői között számos áruházlánc mellett ott van például a McDonald's is - írja a Euronews. A brazil cég amerikai, kanadai és ausztrál gyáraiban okoz fennakadást az informatikai rendszer egy részének leállása, de a hálózat biztonsági rendszeréig nem jutottak el a támadók. A cég vezetése szerint az elkövető egy oroszországi illetőségű bűnszervezet.

A társaság fennakadásokra figyelmeztette több partnerét is mondván, hogy a megrendelések teljesítése csúszhat. A cég öt legnagyobb marhahús-feldolgozó üzeme az Egyesült Államokban van, és a kibertámadás miatt ezekben körülbelül 20 százalékkal visszaesett a termelés. A cég szerint a JBS szakemberei "jelentős előrelépést tettek" az informatikai rendszer újbóli teljes beüzemelése felé.

QP | Quality Placement

Múlt hónapban hasonló támadás okozott pánikot az Egyesült Államok délkeleti részén, ahol az üzemanyag-ellátás került veszélybe, mert feltörték a Colonial Pipeline számítógépes rendszerét. Az ország legnagyobb olyan vezetékrendszerét üzemelteti ez a cég, amely finomított olajat szállít Texastól egészen New Yorkig. A cég fizetett is a zsarolóknak: saját bevallása szerint 4 millió 400 ezer dollárt. A nyomozók szerint a szálak abban az ügyben is Oroszországba vezetnek.