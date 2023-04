Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint elhunyt egy kínai nő madárinfluenza-fertőzés következtében. Ő az első, aki a betegség ezen változatának áldozatul esett, szerencsére a törzs nem terjed emberek között - írja a CNBC.com. A Kína déli Kanton tartományából származó 56 éves nő volt a harmadik személy, akiről ismert, hogy megfertőződött a madárinfluenza H3N8 altípusával – áll a WHO keddi késői közleményében. Fontos, hogy ez nem az az altípus, amely jelenleg Európában komoly problémákat okoz.

Eddig valamennyi fertőzés Kínában történt, az első két esetet tavaly jelentették. A Kantoni Tartományi Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ a múlt hónap végén jelentette a harmadik fertőzést, de nem közölt részleteket a nő haláláról.

A WHO szerint a betegnek több alapbetegsége is volt, és a kórtörténete szerint élő baromfival került kontaktusba. A madárinfluenzával történő megfertőződés szórványosan gyakori Kínában, ahol a madárinfluenza-vírusok folyamatosan terjednek a baromfik és vadon élő madarak hatalmas populációiban. A nő által megbetegedése előtt felkeresett húst és halat is forgalmazó piacról gyűjtött minták A(H3) influenzára pozitívak voltak – közölte a WHO, és arra utal, hogy ez lehetett a fertőzés forrása.

Bár az embereknél ritka, a H3N8 előfordulása madaraknál gyakori, a betegségnek náluk alig vagy egyáltalán nem okoz tüneteket. Volt már arra példa, hogy a betegség más emlősöket is megfertőzött.

A WHO szerint a fertőzött nő közeli kapcsolatai között nem találtak más esetet. A rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, hogy ez a vírus nem képes könnyen emberről emberre terjedni, ezért országos, regionális és nemzetközi szinten alacsonynak tekinthető az emberek közötti terjedés kockázata – írta a szervezet közleményében.

Az összes madárinfluenza-vírus monitorozását fontosnak tartják, tekintettel arra, hogy képesek fejlődni és járványt okozni.