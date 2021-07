Az Edmunds.com a CNN Business számára készített elemzése szerint az Egyesült Államokban egyéves autóját most valószínűleg nyereséggel adhatja el az, aki tavaly vásárolt, de jó eséllyel majdnem annyit kap vissza, mint amennyit fizetett érte. Miközben máskor egy egyéves használt autót értékesítő kereskedő általában az eredeti ár 80-85 százalékát kapja csak meg. Most viszont már átlagosan az eredeti ár 95 százalékáért adhatják el az egyéves használt autókat. De néhány használt autó és teherautó pedig még többet is ér, mint amennyibe új korában került.

Ami miatt a Jeep Wrangler, a Subaru Ascent vagy a Honda Civic többet ér, mint egy évvel ezelőtt vadonatújként, az az egyszerű tény, hogy létezik. Ez egy olyan autó, amelyet már megépítettek, egy olyan időszakban, amikor óriási a kereslet a városi autók és SUV-ok iránt, és nincs elég készlet, hogy kielégítse ezt a keresletet. A létfontosságú számítógépes chipek ellátásában bekövetkezett zavarok miatt az autógyártók nehezen tudnak új autókat gyártani.

Egy szélsőséges esetben egy 2020-as Chevrolet Corvette 26 000 dollárral (7,7 millió forinttal) többet ér, mint egy évvel ezelőtt új autóként - derül ki az Edmunds.com elemzéséből. Az emberek tavaly nyáron átlagosan 81 000 dollárt (24 millió forintot) fizettek a vadonatúj Corvette-ekért. Most viszont egy egyéves használt Corvette jelenlegi kiskereskedelmi értéke körülbelül 107 000 dollár (31,7 millió forint).

A tavaly nyáron vásárolt Jeep Wranglerek az Edmunds.com szerint most átlagosan körülbelül 3200 dollárral érnek többet. Egy Subaru Ascent nagyjából 1600 dollárral, egy Honda Civic pedig 1700 dollárral ér többet.

Két tényező okozza ezt a furcsa árkülönbséget: az új autók tavalyi alacsony ára, és a használt autók magas ára most. A járvány miatt ugyanis egy éve kevés volt az újautó-vásárló, mivel a zárlatok idején nehézzé vált az autóvásárlás, és sokan elbizonytalanodtak pénzügyi jövőjüket illetően. Az új autók készletei akkoriban magasak voltak, és az autókereskedők hajlandók voltak alkudozni.

Ez a helyzet most megfordult: a vásárlók visszatértek a piacra, és olyan autókat keresnek, amelyek az ellátási lánc késedelmei és zavarai miatt egyszerűen nem állnak rendelkezésre. A használt autójuk tehát kezd nagyon-nagyon jól kinézni. Sok autókereskedő már levelet küld a korábbi vásárlóknak, amelyben megkérdezi, hogy vissza szeretné-e adni azt az autót, amelyet nemrég vásárolt. Mivel jelenleg rendkívüli a kereslet az autók iránt, ha valakinek van egy jó eladandó autója - különösen, ha még csak megközelítőleg is új -, akkor nagyon jó alkupozícióban van.

Az Edmunds elemzésében szereplő használtautó-értékek azt tükrözik, amennyiért egy használtautó-kereskedő el tudná adni az autót. Tehát a magánemberek kicsit rosszabb helyzetben vannak: általában valamivel kevesebbet kapnak, mint amennyit egy hivatásos kap az autó eladásáért.

Ez a furcsa helyzet valószínűleg nem fog egyhamar véget érni: még ha az autógyárak képesek is feltölteni a számítógépes chipek készleteit, a termelés szintje csak hosszú idő múlva fogja utolérni a keresletet.

Magyarországon tavaly a külföldről behozott használt autók piaca lőtt ki, mostanra viszont az új autók iránti kereslet futott fel. Az idén a január-áprilisi négyhónapos időszakban 40 727 import használt személyautót állítottak forgalomba Magyarországon, ami 10 százalékos visszaesést jelent, de közben az újautó-eladások száma 42 714 volt, ami csaknem 10 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 38 856-ot. Júniusi adatok szerint a használt autók ára itthon 15 százalékot emelkedett.