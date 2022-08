Noha a közvélemény részéről a visszajelzések továbbra is gyakran szkeptikusak, napokon belül leállítják a Barber Point erőművet - Hawai utolsó, még működési engedéllyel rendelkező széntüzelésű áramtermelőjét. A 30 éves áramgyár Oahu államban taláható, és mintegy 300 ezer fogyasztó igényeit képes kiszolgálni, miközben évente másfél milliárd tonna szén-dioxidot eregetett a levegőbe. Illetve: ez már valójában múltidő, mivel augusztus 18-án a tényleges termelés leállt - írta meg a Cleantechnica.

A Föld egyik legszebb területének tartott Hawai minden szigetét rendkívüli mértékben veszélyezteti a tengerszint emelkedése, amit nagyrészt az üvegházhatású gázok számlájára lehet írni. Ezért is fontos, hogy a szigetcsoport politikusai is látható, számon kérhető védelmi, megelőzési ígéreteket tegyenek - és hajtsanak végre.

Be kell zárni

Hawai nem ma kezdi el ezt a munkát - erről a folyamatról korábban a Napi.hu is beszámolt. A szénerőmű szempontjából azonban a lényeg, hogy a párizsi klímacsúcs évében 2015-ben fogadta el a kormány azt a jogszabálycsomagot, amely az ország zöldenergiára történő átállítását irányozta elő, s ezt 2020-ban egy olyan célratartási ütemterv törvénybe iktatésa követte, melynek egyik sarkalatos tétele, hogy a Barbers Point szénerőművet be kell zárni.

Akkor is be kell, ha ennek, az ország villamos energia ellátásában statisztikailag 13 százalékot magáénak tudó fosszilis erőműnek a lekapcsolása most majd az amúgy is magasnak számító áramárakat felfelé fogja lökni.

A Cleantechnika szerint érdemes tudni a hawai-i energiamixről, hogy az áramtermelés nagy része az ukrán háború előtt elsősorosan olajból, egyharmad részt orosz forrású olajból származott. Ez most nem lehetséges, és bár a közüzemi vállalatok más beszállítókat kerestek, és ez az eleve drága szállítási költségeken felől további plusz felárat jelent.

Hawai pedig jelenleg nem rendelkezik elegendő megújuló energiatermelő egységgel. Úgy számolják, hogy ez a helyzet 15 dolláros villanyszámla drágulást idéz majd elő. Az átlagfogyasztó 140-150 dollárt fizetett eddig az áramellátásért.

Nem kell félni, jó lesz

A Barbers Point tulajdonosa, az AES évek óta dolgozik a szigetekene megújuló energiás projekteken, de ők is úgy számolnak, hogy a zöldeneergia térnyerése fokozatosan történik majd meg Hawiaon. Ehhez jó referenciapontnak számít a naperőművel és akkumulátortárolóval megépített kombinált rendszerük, amely 2019 óta Kauai szigetét látja el zöldenergiával.

A Barbers Pointnak azonban az AES számára is van egy igazán jó tulajdonsága: ideális területté alakítható egy újabb megújulóenergia-központ számára. A hálózati csatlakozások adottak, a terület megtisztítása után pedig többféle elgondolásnak is tér nyílik. Egyelőre az biztos, hogy a szeptemberi leállás és kármentési munják után , 2023 januárjában megkezdhető a régi létesítmény bontása.

Az AES odafigyelt arra, hogy azt a mintegy 80 alkalmazottat, akik a szénerőmű bezárásával munka nélkül maradnának, továbbra is foglalkoztassa. Sokukat átképzésre küldik, hogy a megújuló energiához köthető állásokat be tudják majd tölteni a cégnél, de vannak olyanok is, akik más pozíciókra kaptak a cégtől ajánlatot. Steven Barnoski, az ügyvezető is új helyre költözik: az AES Indianában számít a tudására.