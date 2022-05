Szerbiában áprilisban 80 dinár (260 forint) volt a burgonya kilogrammja, amióta viszont az újkrumpli megjelent a szerb piacokon, mintegy két héttel ezelőtt, 250-300 (800-980 forint) dinárt is elkérnek kilójáért - vette át a Vajdasági Rádió és Televízió hírét a Szabad Magyar Szó. A tavalyi krumpli, amelyből a termelők szerint bőven van még raktáron, 100 dinárba kerül.

Tavaly egészen más volt a helyzet, a termelőket magukra hagyták, 2021 áprilisában pedig 6-12 dinárt fizettek a felvásárlók a piros és a fehér krumpliért is. Vagyis, a krumpli mostani kiskereskedelmi ára hétszer nagyobb, mint amennyit tavaly kínáltak a termelőknek.

Kapcsolódó Totális újratervezésre kényszerülnek a családok az infláció miatt

A járvány előtt a termelők 20 dinárt kaptak a burgonya kilogrammjáért. 2020-ban egyébként nagyon jó volt a burgonyatermés, a kereslet viszont kicsi volt, az importlobbi is erős volt, ezért nagyon sok krumplit hoztak be külföldről. Az idén már más a helyzet, mert a hazai termésmennyiség csökkent, a behozatal pedig megdrágult, ez az oka annak, hogy nemcsak az újburgonya, hanem a tavalyi ára is folyamatosan emelkedik.