Kínában tavaly 26,28 millió új autót adtak el, ami 3,8 százalékkal több a 2020. évinél - közölte kínai autógyártók szövetsége, a CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) az MTI szerint.

Az egész éves eladás annak ellenére növekedést mutat, hogy decemberben már a nyolcadik egymást követő hónapban csökkent az autóeladás éves összevetésben a globális chiphiány miatt. Decemberben 2,79 millió új autót értékesítettek az ázsiai országban, 1,6 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

A szövetség kimutatása szerint a kormány által is támogatott alternatív meghajtású NEV (new energy vehicles) autók eladása decembereben éves összevetésben 114 százalékkal, 531 ezerre nőtt. A NEV kategória foglalja magában a teljesen elektromos hajtás mellett a plug-in hibrid és a hidrogén üzemanyagcellás járműveket is. Ebből a kategóriából tavaly 3,52 millió kelt el, 157,5 százalékkal több, mint 2020-ban. A CAAM azzal számol, hogy az idén 27,5 millió új autót értékesítenek Kínában, ezen belül 5 millió NEV autó találhat gazdára.

A kínai piaccal szemben az európai porondon komoly problémát okoz a chiphiány. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) a napokban fogja a publikálni a 2021-es összesített adatokat, de az múlt év első 11 hónapjára vonatkozó számokból már kiderült, hogy az EU-s piacokon az autóeladások 0,04 százalékkal csökkentek. Novemberben pedig több mint 20 százalékkal estek éves szinten. Sőt, tavaly szeptemberben mindössze 719 ezer új autó talált gazdára, ilyen alacsony darabszámra pedig legutóbb 1995-ben volt példa.