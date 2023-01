A hiány egyik oka, hogy a légúti fertőzések terjedése miatt megnőtt a gyógyszerek iránti kereslet, a másik oka viszont az, hogy a világpiac alakulása miatt fennakadások tapasztalhatók a beszerzésben, a gyártásban és a forgalmazásban - hangzott el a szerbiai közszolgálati televízióban.

Az import gyógyszerek mellett azonban a Szerbiában gyártott szirupok beszerzésével is gond van

Az országban két vállalat gyárt penicillinszirupot gyermekek számára, ám az egyik gyárban decemberben meghibásodott egy alkatrész, és a hónap végéig nem tud folytatódni az előállítás, a másik gyár pedig nem tudja egyedül fedezni a szükséges mennyiséget.

Gondot okoz továbbá az RTS szerint, hogy a hiány hírére az emberek elkezdtek készleteket felhalmozni, ezzel is növelve a gyógyszerínséget.

A szerbiai egészségbiztosítási alap igazgatója szerint hamarosan újra elérhetők lesznek a gyógyszerek, ám mindenképpen drágulásra kell számítani.

A szerbiai közszolgálati televízió arra is emlékeztetett, hogy a hiány nem csak Szerbiára jellemző, Európa több országában is általános gyógyszerhiány tapasztalható. Nemrég írtunk a magyarországi helyzetről is, itthon mintegy 1500 készítmény hiánycikk de helyettesítő készítményt egyelőre találnak az orvosok.

Szerbia egyébként gyógyszerfogyasztó "nagyhatalomnak" számít