A Neckar folyó partján, a dél-németországi Esslingeni járás tipikusan olyan területe Baden-Württembergnek, amely nem szerepel az országos hírekben sem, és legfeljebb az köztuomású róla, hogy a közeli Stuttgart afféle alvó-, vagy külvárosi övezetének része. Éppen ezért lett ideális terepe egy komplex kísérletnek, mivel “ilyen háttérrel” könnyen biztosítható kellő erőforrás, pénz és támogatás - ugyanakkor az eredmények egy ilyen közegben eléggé látványosak és transzparensek tudnak lenni ahhoz, hogy majd a megfelelő konzekvenciákat le lehessen vonni.

Az alig 90 ezres lakosú városban egy, még 2011-ben indított várostervezési-városfejlesztési projekt első nagy részlete készült el, ahol a Neckar partján lévő 100 ezer négyzetméteres, régi teherszállítmány átrakó állomás alakul át lakóövezetté. A Neue Weststadt Esslingen kialakítása, a több mint 450 lakás és a hozzájuk tartozó szolgáltató, kiszolgáló egységek építésének első üteme az ami nagyrészt befejeződött azzal, hogy elkészült a negyed energiaközpontja is.

QP | Quality Placement

A lakókörzet építésével az a cél, hogy az itt lakók évente fejenként csak egy tonna szén-dioxidot "bocsássanak ki". Ehhez a fűtés, hűtés, világítás, használati meleg víz, áramhasználat és az egyéni elektromobilitás, de még az épületek energiahatékonyságát is alaposan újra kellett gondolni. Annyi nem elég, hogy az öt lakótömb tetejére napelemes rendszer került, mert igaz, hogy ezzel nagyrészt biztosítani tudják a háztartások áramellátását és a töltési infrastruktúrát, de a felesleges napenergiát egyetlen közös használatú elektrolizátorba vezetik, ahol az naponta akár 400 kilogramm zöldhidrogént is képes megtermelni. Az 1 MW teljesítményű hidrogéngyártó berendezéssel termelt hőt ráadásul fűtésre is felhasználják.

Minderről a német PV Magazine számolt be azzal, hogy a lakóövezeti hidrogéntermelés integrációja eddig egyedülálló, a projektet a német szövetségi állam gazdasági minisztériuma 12 millió euróval támogatta. A projekt még közel sincs a befejezéséhez; a kerületben jövőre például egy új egyetemi épület építésébe is belekezdenek. A Neue Weststadt Esslingen területén termelt zöld hidrogént - amíg a kerület teljesen meg nem épül - a gázhálózatba vezeti be, de már tervben van saját hidrogénvezeték kiépítése is, amely a környékbeli ipari vállalathoz lesz bekötve.