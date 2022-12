Hongkong megszünteti néhány utolsó jelentős Covid-szabályát, eltörli a nyilvános gyűlések korlátozását, és többé nem követeli meg az oltás igazolását egyes helyszínekre való belépéshez. A rendelkezés célja, hogy újjáéledjen a globális pénzügyi központ – írja a Bloomberg.

„A változtatások alapja a város magas immunitási szintje, az elegendő gyógyszer, az egészségügyi dolgozók Covid kezelésében szerzett tapasztalata, a jobb vészhelyzeti reagálási rendszer és a lakosok jobb tudatossága” – mondta Lee.

Bár a változtatások azt jelentik, hogy Hongkong szinte az összes főbb pandémiás korlátozást megszüntette – a maszkokra vonatkozó előírás és az iskolák napi gyorstesztje továbbra is megmaradt –, a fokozatos lazítás üteme szöges ellentétben áll a Kínában fennálló Covid zérótolerancia hirtelen fordulatával.

A világ második legnagyobb gazdasága a jövő hónap elején lép ki a majdnem három éve tartó, önmaga által elrendelt globális elszigeteltségből, miután bejelentette, hogy a beutazókra vonatkozó karanténnak véget vet, és az érkezés után nem végeznek vizsgálatokat. A hongkongi utazási engedélyek kiadását és a határon lévő expressz ellenőrzőpontok újranyitását is tervezik, ami javítja a pénzügyi központ kilátásait, amely a szigorú koronavírus-fékezések közepette küzdött globális pénzügyi központ státuszának megőrzéséért.

Kína bejelentette, hogy január 8-tól nem lesz karantén a beutazók számára, és az érkezés után nem lesz vizsgálat. Emellett újraindítja a hongkongi utazási engedélyek kiadását, és újra megnyitja a határon az expressz ellenőrzőpontokat, a változás egybeesik a Covid Zero végét követő, országszerte tömeges járványkitöréssel.

– jelentette a South China Morning Post, az általa nem azonosított személyekre hivatkozva.

A hongkongi vírusfertőzésre vonatkozó utolsó korlátozások enyhítésére és a szárazfölddel való újbóli összeköttetésre irányuló lépések a helyi fertőzések megnövekedett száma és a Covid és az influenza által az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő terhekkel kapcsolatos figyelmeztetések ellenére történnek. A város a karácsonyi időszakban naponta több mint 18 ezer covidos megbetegedést jelentett, ami több mint kétszerese az egy hónappal ezelőtti értéknek, és a kritikus és súlyos állapotban lévő betegek száma is növekszik.

A város egyes közkórházai a négynapos ünnepek alatt nyolc órát meghaladó várakozási időről számoltak be a sürgősségi osztályukon, bár szerdára ez az idő egy-négy órára csökkent. Egy egészségügyi tisztviselő a múlt héten arra kérte az enyhe Covid-tünetekkel küzdő embereket, hogy fontolják meg a magánorvosi szolgáltatások igénybevételét. A lap arról is beszámolt, hogy a hongkongi helyi gyógyszertárak kifogytak a gyakori lázcsillapítókból, többek között azért is, hogy a Kínában élő barátaiknak és rokonaiknak küldjék őket.

