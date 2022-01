Oroszország a konfliktus 2014-es kirobbanása óta terjeszti különböző csatornákon, hogy csupán békés szándékkal szállta meg a Krím-félszigetet és a Donyec-medencét. Az ukrán nemzeti hírügynökség most arról tájékoztat, hogy az amerikai követség válaszul "leleplező videót" közölt az orosz agresszióról. A dezinformációs kampány előszeretettel áldozati szerepkörbe helyezi a keleti határvidéken élő, orosz származású lakosságot.

How do you know #Russia means war? They scream “Peace!” Now #Kremlin’s propaganda machine is running at full speed to mask thousands of troops massing at #Ukraine’s border. Look closer ????#StandWithUkraine @StratcomCentre pic.twitter.com/Iigrp9SBrd