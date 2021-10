30 napon át a benzin ára 11, a gázolajé pedig 11,1 kuna lesz. Ez 530, illetve 534 forint, amely még mindig magasabb mint a magyar árszínvonal.

A héten egyébként egy liter benzin már 11,99 kunába vagyis 577 forintba került, a gázolajért pedig 11,66 kunát, vagyis 561 forintot kellett fizetni.

A Reuters szerint Andrej Plenkovic miniszterelnök a kabinet ülésén azt mondta, hogy a lépéssel azt szeretnék elérni, hogy a drága üzemanyag ne fogja vissza a gazdasági növekedést. Tavaly az ország 8,4 százalékkal esett vissza, idén 8,5 százalékos növekedést várnak.

A Dubrovnik Times szerint már most érezhető, hogy a Bosznia-Hercegovina kútjainak forgalma megemelkedett. Természetesen az olajárak emelkedése ott is felfelé hajtja az árakat, de még így is kevesebbet kell fizetni az üzemanyagokért, mint Horvátországban. A Global Petrol Prices szerint egy liter benzin 2,31 konvertibilis márkába kerül, amely 427 forint. Egy horvát minden liter benzinen 2,5 kunát spórolhat, amely nem elhanyagolható.

A lap szerint nem csak a horvát benzinkutak látják kárát az üzemanyag-turizmusnak, de a horvátok - ha már átruccannak, akkor - be is vásárolnak a boszniai szupermarketekben és betérnek valamelyik étterembe ezzel nem a hazai, hanem a szomszédos ország gazdaságát erősítve.

A magyaroknak egyelőre még nem érdemes áttérni Horvátországba tankolni, hiszen az átlagára alacsonyabbak itthon. Szerdától a benzin 496, a gázolaj 512 forint lesz. Ha azonban olyan ütemben folytatódik az áremelkedés ahogy eddig, akkor később lehet, hogy megéri utánaszámolni.