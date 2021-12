A horvát vendéglátósok is munkaerőhiánnyal néznek szembe, hiszen nem csak hazai dolgozót találnak nehezen, a szerb és macedón vendégmunkások is szívesebben mennek Ausztriába vagy Németországba a magasabb fizetésekért. Idén ráadásul könnyítettek is foglalkoztatásukon a két gazdag nyugat-európai országban, így érthető, hogy szívesebben választják ezeket a célpontokat - írja a Total Croatia News.

Rendkívül élénk a munkaerőpiac Horvátországban, ugyanis míg a munkaadók tavaly nem tudták, mire számíthatnak a járvány miatt, majd a remek szezont látva kezdtek el dolgozók után kapkodni, idén már optimisták és időben meg is kezdték a felkészülést - mondta Natasa Kacar, a Gate2Solutions munkaerő-közvetítő ügynökség igazgatója.

A szakember szerint egyébként lenne elegendő horvát munkaerő, de egyszerűen már nem engedik magukat kizsákmányolni. Ismernek olyan horvátokat, akik szívesen hazatérnének, miután Ausztriában, Németországban, Svájcban, Írországban dolgoztak, de már megkövetelik azokat a munkafeltételeket, amelyeket kint megszoktak. Ebbe beletartozik a korrekt szállás, a heti 1-2 szabadnap és persze a jó bérek.

Horvátországban pedig a nagy, komoly cégek kivételével még mindig divat a minimálbér+boríték kombó, a szabadnapokat - különösen a nyári szezonban - nem nagyon szeretik és a csúcsidőszakban 12-14 órán keresztül kell folyamatosan dolgozni.

A munkaerő-közvetítőnek hiába mondják az étterem-tulajdonosok, hogy a munka jellege miatt kell szünet nélkül dolgozni, ezt a horvátok már nem fogadják el. Ahogy a minimálbért sem, amely pedig jövőre nettó 3 750 kuna, vagyis 180 ezer forint lesz. Meg ki akarna 7-9 ezer kunáért (340-440 ezer forint) Horvátországban dolgozni, ha egy Ausztriában dolgozó főpincér 1 900 eurót (közel 700 ezer forint) kap.

A közvetítőnél nemrég jelent meg egy pályázat, amelyben a téli szezonra keresnek Svájcba pincéreket, pultosokat, szakácsokat bruttó 3 900-4 400 euróért ( ez 1,5 millió forint körüli összeg) és ebből csak 13-20 százalék adót és járulékot kell levonni, meg valamennyit fizetni a szállásért és étkezésért.