Július 1-től a szabad határátlépés elsődleges feltétele: az uniós oltási igazolás megléte - hívja fel a figyelmet a rendőrség.

Az uniós igazolás itthon is elérhető. Ez az egész unióban egységes vizuális megjelenésű, kétnyelvű, digitális és papírformátumban is ingyenesen elérhető, QR-kóddal van ellátva. Az igazolás nem minősül útiokmánynak és nem is küldik ki a hatóságok, mint a magyar igazolást.

Az igazolást az uniós tagállamok nemzeti hatáskörben adják ki, érvényessége az összes uniós tagországra kiterjed, teljes körű alkalmazása 2021. július 1-jén lép életbe. Hazánk július 1-jétől a többi tagállamhoz hasonlóan szabad beutazást biztosít az uniós Covid-igazolással érkező külföldieknek - írja a koronavirius.gov.hu.

Az angol-magyar kétnyelvű uniós Covid-igazolás digitálisan és papíralapon is elérhető. Azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belül utazást terveznek, javasolják, hogy digitálisan töltsék le vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást. Ez a legegyszerűbb módja az igazolás beszerzésének.