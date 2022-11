Horvátországban a koronavírus okozta megbetegedés volt a leggyakoribb halálozási ok 2021-ben. Az infomrációt a Jutarnji List horvát napilap közölte a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) adataira hivatkozva.

Az adat azért is meglepő, mert az utóbbi ötven évet tekintve most először fordult elő, hogy egy járvány okozta a legtöbb elhalálozást az országban. Horvátországban ezt tavaly a szívbetegség, az agyi érbetegség, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a daganatos megbetegedés követte.

Miroslav Venus járványügyi szakember a lapnak azt mondta, hogy számára a jelentés csak megerősíti azt, amiről a kezdetektől fogva beszéltek: a Covid-19 súlyos betegség és halálos is. - "Az elhunytak többsége kísérőbetegségekkel is rendelkezett, leginkább a vezető betegségek csoportjából" - hangsúlyozta a szakember. Úgy véli, fontos, hogy figyelemmel kísérjék a hosszú lefolyású koronavírus fertőzés következményeit is, s hogy az milyen hatással lesz a lakosságra és a jövőbeni halálozási adatokra.

+20 százalék

A HZJZ adatai szerint tavaly 62 712-en hunytak el az országban, 5689-cel többen, mint egy évvel korábban, és a legtöbben a második világháború óta. Ez 20 százalékkal több, mint a 2015-től 2019-ig tartó időszakban átlagban. Miroslav Venus közlése szerint 2021-ben a koronavírus-fertőzés szövődményeiben 8557-en hunytak el, idén október végéig ez a szám 4594 volt, annak ellenére, hogy a fertőzöttek száma továbbra is magas.

"Ezek az adatok emlékeztetőül kell szolgáljanak főleg az idősebb korosztály és a gyengébb immunrendszerűek számára, hogy továbbra is fel kell venni a koronavírus elleni oltást" - tette hozzá a járványügyi szakember.