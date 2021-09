Álomszerű volt az idei nyár az Isztrián: a legjobb éttermekben nem volt ritka a 10 napos várólista, a bárok előtt sorok alakultak ki. Horvátországnak ezen a részén még a legjobb nyarakon sem lehetett látni akkora zsúfoltságot, mint 2021-ben - írja a Total Croatia News.

A helyi slágerterméknek számító sajtokból, borokból, sonkából, szarvasgombából és olívaolajból sok helyen kifogytak a termelők és nem csak az idei készletek, a tavalyiak is elfogytak, éppen azok, amiket a járvány kitörése miatt nem tudtak eladni. A vodnjani Oio Vivo nevű olivaolaj-készítő vezetője arról számolt be, hogy tavaly mintegy 22 ezer litert készítettek és volt még 1000 liternyi készletük, ez most szinte mind elfogyott. Alig várják a következő termést.

A híres zminji Sandi Orbanic sajtkészítő és a vodnjani Bursic sonkagyár csak azért nem maradt készlet nélkül, mert folyamatos a termelésük. Az Orbanic vezetője szerint minden értékesítési csatornánk remekül mentek a sajtok legyen szó üzletekről, szállodákról, éttermekről vagy házhozszállításiról.

A nyári forgalmi statisztikák még nem érkeztek meg, de borítékolható a rekord, hiszen nem csak a turisták száma volt hatalmas, az éttermek és bárok jelentősen emeltek áraikon, ez pedig a szállodákra is igaz.

Getty Images

Denis Ivosevic, az Isztriai Idegenforgalmi Hivatal vezetője szerint a félsziget lett a mediterrán turizmus abszolút győztese idén.

A horvát eVisitor rendszer adatai szerint még a szeptemberi utószezonban is több turista tartózkodott Horvátországban, mint 2019-ben. Mindez azért volt érdekes, mert az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (EDCD) listáján az ország vörös listás.

Korábban a Rijeka repülőtér és a zadari légikikötő is azt jelentette, hogy minden képzeletet felülmúlt a forgalmuk.