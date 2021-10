2021 augusztusában 4,1 millió turista 26,2 millió vendégéjszakát töltött el Horvátországban, amely 65, illetve 57 százalékos növekedés a 2020-as pandémiás időszakhoz képest és csak 13,7, illetve 5,7 százalékkal marad el a 2019-es rekordévhez képest - írja a Total Croatia News.

Az érkező vendégek 91 százaléka volt külföldi, sorrendben németek, lengyelek, osztrákok, csehek, hollandok és olaszok.

Erős volt a szeptember is: 1,9 millió turista és 12 millió vendégéjszaka. Ez 245 és 147 százalékos pluszt jelent az egy évvel korábbihoz és 19, illetve 6 százalékos mínuszt 2019-hez képest.

A főszezon érdekes tapasztalata, hogy az érkező turisták hosszabb ideig maradtak és többet is költöttek. Ebben még a 2019-es rekordév számait is túlszárnyalták. Ehhez persze hozzátartozik az is, hogy a horvát szolgáltatók jelentősen emelték áraikat. A horvát GDP 20 százalékát a turizmus adja és 100 ezer embernek ad munkát.

Veljko Ostojic, a Horvát Idegenforgalmi Szövetség főtitkára szerint a siker kulcsa éppen a humán erőforrásban rejlik, így elküldték a szaktárcának javaslataikat, hogy miként lehetne megőrizni és fejleszteni a dolgozókat. A cél, hogy jövő nyárra még több emberrel tudják kiszolgálni a turistákat.