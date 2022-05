A hőségben végzett munka a kellemetlen érzés és a hőguta kockázata mellett szervi elváltozásokat, idegrendszeri zavarokat, véralvadási problémákat okozhat, de befolyásolja a máj és a vese működését is. Arról nem beszélve, hogy kánikulában nő a sérülések kockázata is - idézi a kutatás megállapításait a Sciance Daily.

Az International Journal of Environmental Science and Technology című folyóiratban megjelent kutatásban megnézték, hogy 2011 és 2018 között milyen munkahelyi balesetek voltak az említett városokban és ezekhez milyen hőérzet társult. Ezt nem csak a hőmérséklet, de a levegő páratartalma is meghatározza.

Kapcsolódó Aggasztó olvadást észlelnek a sarkvidéken

A kutatók egyértelmű összefüggést találtak a hőindex és a betegségek között. Phoenixben és Las Vegasban a vizsgált hét év alatt, ahogy nőtt a nyári átlaghőmérséklet úgy emelkedtek a munkahelyi betegségek és volt közöttük halálos kimenetelű is.

Ebben a tekintetben mindegy volt, hogy az emberek az utcán, a kertekben vagy éppen a földeken dolgoztak.

Azt is megfigyelték, hogy a betegek között nagyon sok a nő, amely részben munkaerőpiaci helyzetük változásával magyaráztak - nőtt a kültéri munkát végző nők száma - de hormonális tényezők is közrejátszhatnak.

Azt is megfigyelték, hogy azok a munkavállalók, aki már évek óta ki vannak téve a rendszeres hőségnek, fogékonyabbak a betegségekre, mint azok akik például csak egy éve dolgoznak a szabadban.

A kutatók felhívják a figyelmet arra, hogy egy olyan társadalmi réteg tagjai vannak kitéve ezeknek a betegségeknek - amelyek esetében a felépülési idő nagyon hosszú lehet - akik nem élnek jó anyagi körülmények között, ezért a családjaiknak különösen nagy teher lehet a beteg ellátása.

Véleményük szerint mivel a hőség egyre csak súlyosbodik a döntéshozóknak megoldást kell találniuk erre a problémára.