Az austini székhelyű Icon olyan építéstechnikával kísérletezik, amely a jelenleginél “több menedéket biztosít” az emberek számára akkor, amikor a legnagyobb szükségük van rá. Ennek része, hogy a cég elsőként szerzett engedélyt az Egyesült Államokban arra, hogy 3D nyomtatóval épült házakkal, épületekkel folytasson kísérleteket. Az anyagokat, a robotikát és az építéstechnológiát ötvöző pionírkodásnak úgy látszik, megvan az első eredménye: a NASA - melynek marsjárója alig néhány hónapja landolt a vörös bolygón - a jelek szerint lát fantáziát abban, hogy nyomtatott házakkal kolonizálják a Marsot.

Az amerikai űrkutatási hivatal Johnson űrközpontjában szimulációra készülnek. A Mars Dune Alpha az ICON következő generációs építési rendszerét teszteli úgy, hogy az 1700 négyzetméteres épületben az első marsi űrmissziók számára szimulálják majd a marsi életet, azt az élőhelyet, amivel a landolás után “be kell érniük” az űrhajósoknak. A bjarke ingels group (big) építész-tervezőiroda által kidolgozott építészeti koncepció középpontjában az állt, hogy hosszú távú munkavégzésre is alkalmas, reális marsi élethelyzetet szimulálhassanak az épülettel.

A NASA úgy tervezi, hogy ha a ház elkészül, egy évre bezárja a személyzetet az épületbe, és vizsgálják a funkcionalitás, az időállóság, praktikusság szerint az Icon építményét - ugyanúgy, mint a benne élő és dolgozó személyzet paramétereit. Az elképzelés szerint az “asztronauták” közül négyen tervezett, szimulált marsi sétákat is tesznek majd, lesznek tudományos kutatások és persze különböző kommunikációs korlátozásokkal, berendezés-meghibásodásokkal is szembesítik majd a csapatot, hogy a stressztűrést és a helyzetkezelési lehetőségeket is vizsgálhassák.

A NASA már toborozza a feladathoz a jelentkezőket, akik szeptember 17-ig be kell adják a jelentkezési kérvényüket, hogy aztán - a kiválasztottak - 2022 őszén megkezdhessék az egy évre tervezett szimulációt.