Úgy tűnik, július vége és augusztus eleje hozza el Európába a 2021-es év legsúlyosabb hőhullámát – írja a severe-weather.eu. Görögország például várhatóan egyszerűen megsül a 45 Celsius-fokos hőmérsékletben, de a Balkán országai és Olaszország sem marad ki a rettentő melegből. A hőhullám főként Európa déli-délkeleti részén fog pusztítani, miközben a kontinens nyugati része ezúttal megússza az időjárási csapást.

Az időjárás ezen a nyáron már az elmúlt hetekben is próbára tette az emberek türelmét. Törökországban és a Balkánon 40 fok feletti hőmérsékleteket mértek, de még a normál esetben hűvösebb Nagy-Britanniában és Írországban is elérte a 30 Celsius-fokot a forróság július közepén. Ami azonban most jön, az a tankönyvi példája annak, hogyan csaphat le a hőség Európa melegebb régióira.

QP | Quality Placement

A helyzetet rontja, hogy erős szaharai homokfelhő is eléri Európát, amelynek tartalmából Közép-Európába is jut valamennyi. Olaszország, Szerbia, Észak-Macedónia, Albánia, Románia Bulgária és Görögország várhatóan „elesik” a következő napokban. Ezekben az országokban valamivel 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletek várhatók. Jó hírnek legfeljebb azt könyvelhetjük el, hogy a forróság száraznak ígérkezik, bár emiatt nő az erdőtüzek valószínűsége. A napokban Szardínia szigetén pusztított erdőtűz.

severe-weather.eu

Európa többi részén néhány napra stabilizálódhat a helyzet. Sőt, Közép-Európába az előbbihez képest frissítőnek tekinthető közel 30 fokos meleg érkezhet. A délnyugati szelek fokozatosan viszonylag nagy mennyiségű párás levegőt szállíthatnak az Alpok felé, majd a következő front augusztus első hétvégéjén érkezhet. A meleg napokat komoly viharok követhetik.