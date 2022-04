A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) nemrégiben sajtótájékoztatón mutatott rá, hogy az utóbbi időben olyan szélsőséges időjárási jelenségeket figyeltek meg, amelyek hosszú évek vagy akár évtizedek óta nem fordultak elő az országban - tudósít a pozsonyi Új Szó. Az egyik ilyen jelenség az extrém szárazság, amely nemcsak az előző hónapot, hanem szinte a teljes tavalyi évet jellemezte.

Pavol Faško, az SHMÚ meteorológusa elmondta, a kevés eső mellett az is probléma, hogy a lehulló csapadéknak nagyon egyenetlen az időbeli eloszlása. 2021 novemberében például bizonyos mérőállomásokon három nap alatt esett le annyi csapadék (valahol eső, valahol hó formájában), mint az előző 65 napban összesen.

A napsütéses órák számával kapcsolatban Pavol Faško is mondott egy érdekes statisztikai adatot – a pozsonyi reptéren elhelyezett mérőműszerük idén márciusban rekordot jegyzett a napsütés órák számában. A legutóbbi rekordot még 1953 márciusában mérték, akkor a napsütéses órák száma elérte a 232-t, idén viszont meghaladta a 234-et.

Gazdasági hatás

A szélsőséges időjárási jelenségek a mezőgazdászok munkáját is rendkívül megnehezítik. Patasi Ilona, a Szlovákiai Agárkamara (AKS) elnöke elmondta, a rendkívüli szárazság miatt a gazdáknak nagyon sokat kell öntözniük, emiatt pedig a villany- és a vízfogyasztásuk is jelentősen megemelkedik, ami értelemszerűen magasabb költségeket is jelent.

További gondja lehet annak, aki nem legalizált kútból öntöz, hiszen komoly büntetést kaphat. Viszont ezeknek a hivatalos elismertetése nagyon bonyolult adminisztrációs folyamat, szigorú követelményeknek kell megfelelni, hasonlóan, mint mondjuk egy építkezésnél.

Szakértők szerint elképzelhető, hogy a következő években egyre gyakrabban jelentkeznek majd az idén márciusban tapasztalt szélsőséges hőmérséklet-ingadozások. Egyre nagyobbak a változások, főleg az utóbbi 20 évben. Szlovákia teljes területén regisztrálták ezt a jelenséget, de a leglátványosabban a déli és a keleti területeken érzékelhető.