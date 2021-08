Az Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) pár napja hivatalosan is bejelentette, hogy az idei július volt a valaha feljegyzett legmelegebb hónap a Földön.

Az is biztosan kijelenthető, hogy 2021 az eddigi 10 legmelegebb év egyike lesz - mondta Karin Gleason, a NOAA klimatológusa.

A rekordhőmérséklet mellett azt is megfigyelték, hogy voltak olyan régiók az Egyesült Államokban, ahol szokatlanul sok csapadék esett, máshol pedig aszály pusztított. Utóbbi az USA területének 47 százalékát érinti - idézi a space.com a szakembert.

Nem véletlen, hogy ebben az extrém hőségben és szárazságban világszerte tüzek tomboltak, illetve tombolnak most is - tette hozzá Dan McEvoy, a Nyugati Regionális Klímaközpont klimatológusa. A tüzek pedig füstfelhőket hoznak létre, amelyek elsodródnak más területek fölé jelentősen rontva a levegő minőségét.

McEvoy szerint a tendencia folytatódni fog, az idei nyár forgatókönyve lesz jellemző a jövőben is. A hőmérséklet emelkedése mellett a csapadék is hektikusan érkezik majd, lesznek nagyon esős éveink is az extrém száraz időszakok mellett.