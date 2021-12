Jelentősen csökkent az elmúlt napokban a regisztrált új koronavírus-fertőzöttek száma a Dél-Afrikai Köztársaságban, s ez orvosszakértők szerint arra utalhat, hogy az országban már túljutott a csúcsán az omikron variáns által okozott járványhullám - írja az AP hírügynökségre hivatkozva a Marketwatch.

A napi új fertőzöttek számáról szóló adatok ugyanakkor rendszeresen megbízhatatlanok az országban, mivel a tesztelések egyenetlenek és a jelentések is késedelmesen érkeznek. Azonban ennek ellenére a friss adatok arra utalnak, hogy a nagyon meredek felívelést követően az új esetek száma hamar csökkenésnek indult.

Dél-Afrika volt az első ország, ahol a koronavírus omikron variánsát azonosították, a legfertőzőbbnek bizonyult SARS-Cov2-mutáció okozta járványhullámban épp ezért mindenki árgus szemekkel figyeli az országban történteket. Ebből próbálnak ugyanis következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy más országokban milyen lefolyása lehet a járványnak.

Miután múlt csütörtökön a közel 60 millió lakosú Dél-Afrikai Köztársaságban 27 ezerre ugrott a napi regisztrált új fertőzöttek száma, az adat tegnapra már "csak" 15 424 új esetre mérséklődött. A legnépesebb, 16 milliós Guateng tartományban, ahol az ország legnépesebb városa, Johannesburg és a főváros Pretoria is fekszik, a csökkenés már korábban megkezdődött és most is tart.

Túl lehet a csúcson az ország



Az országos adatokban látott csökkenés és a tartós visszaesés Guatengben, ami korábban a járvány központja volt, azt jelzi, hogy túl lehetünk a járványhullám csúcsán - mondta Marta Nunes, a Witwatersrand Egyetem vakcina- és fertőző betegségek kutatásával foglalkozó részlegének vezető kutatója az AP-nek. Rövid hullám volt és nem volt igazán súlyos a kórházi ápolásra szoruló esetek és a halálesetek számát tekintve. Járványügyi szempontból nem szokatlan, hogy egy heves emelkedést követően, amelyet novemberben láttunk, meredek visszaesés következik - tette hozzá a kutató.

Guateng tartományban november közepén kezdett el meredeken emelkedni a regisztrált koronavírus fertőzöttek száma, s a genetikai szekvenálással itt mutatták ki először az omikron variánst, amelyről november 25-én adtak hírt. Azonban a tartományban már esnek az esetszámok, a csúcs december 12-én volt 16 ezer új fertőzéssel, ez tegnapra 3300-ra esett vissza.

Ez nagyon jelentős, s azt jelentheti, a mostani hullám alábbhagyásának lehetünk szemtanúi - mondta Faredd Abdullah, a pretoriai Steve Biko Academic Hospital Covid-19 osztályának orvosa.

Korai még örülni, sok minden közbeszólhat



Marta Nunes szerint ugyanakkor korai még pezsgőt bontani, nagyon sok tényező befolyásolhatja ugyanis a járványhullám lefolyását. Az elvégzett tesztek 29 százaléka pozitív az országban, ami rendkívül magas szám, tekintve, hogy november elején csak 2 százalékos volt a pozitivitási ráta. Ezt azt mutatja, hogy a vírus még mindig erősen és nagy mennyiségben van jelen a lakosság körében. Ráadásul a szünidei szezon még csak most indult, ami azt jelenti, az emberek nagy létszámban utaznak vidékre is meglátogatni családjukat. Ez gyorsíthatja a vírus terjedését országon belül és a szomszédos országokban is.

Az a nagy ugrás az esetszámok mindennapos duplázódásával, amit alig több mint egy hete láttunk, a jelek szerint már alábbhagyott. Azonban túl korai kijelenteni, hogy biztosan túl vagyunk a csúcson, túl sok a külső tényező, ami ezt még befolyásolhatja. Ilyen a sok utazás a szünidő alatt és a lakosság általános magatartása ebben az időszakban. Tavaly pont a szünidei szezon után volt tapasztalható hatalmas ugrás a fertőzések számában - hívta fel a figyelmet Veronica Uekermann professzor, a Biko Academic Hospital Covid-19 ellen felállított csapatának vezetője.

A professzor szerint az elmúlt napok eseményeiből még nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, különösen arra vonatkozóan, hogy például Európában milyen járványhullámot okozhat az omikron variáns. Dél-Afrikában például jelenleg nyár van, s ez lehetővé teszi hogy az emberek inkább kültéren találkozzanak egymással, hogy csak egyet említsünk - mondta Uekermann. Arról sincs adat, hogy mekkora arányban terjedt el a vírus a lakosság körében a tünetmentes esetek valószínű nagy száma miatt.

Nem biztos, hogy Dél-Afrika jó minta

Nunes arra figyelmeztet, minden ország más és más, a lakosság demográfiai mutatói és a lakosság immunizációja is más szinten vannak. Dél-Afrikában a lakosság átlagos életkora alig 27 év, ami jóval alatta van a nyugati országok átlagának.

Uekerman arra hívta fel a figyelmet, hogy a kórházban ápolt Covid-19 fertőzöttek döntő többsége az oltatlanok köréből került ki. Dél-Afrikában a lakosság mintegy 40 százaléka kapott két dózist valamelyik oltásból, az országban döntő többségében Pfizer és Janssen oltóanyagokat használtak fel, miután az AstraZeneca oltóanyagával leállították az oltásokat.

Minden intenzív esetünk oltatlan - mondta Uekermann - ez alapján biztos, hogy az oltottak jobban bírják ebben a hullámban. Van néhány nagyon súlyos tüneteket mutató betegünk, azonban ők mind oltatlanok.

A korábbi változatoknál sokkal fertőzőbb omikron variáns hamar dominánssá vált Dél-Afrikában. Guateng tartományban a tesztek szerint az új fertőzések 90 százalékáért ez volt a felelős november eleje óta és a világ többi részén is rendkívül gyorsan terjed. A legnagyobb aggodalom a vírussal kapcsolatban jelenleg fertőzőképességével kapcsolatos. Hiába bizonyulna ugyanis igaznak a feltételezés, hogy ez a vírusvariáns a korábbiaknál enyhébb lefolyású betegséget okoz - ami nincs bizonyítva -, és az esetek kisebb hányada szorul kórházi ellátásra. Ha túl gyorsan túl sok ember kapja el a betegséget, akkor már ez is elég lehet ahhoz, hogy túlterhelje egy-egy adott ország egészségügyi rendszerét.