Az energiapolitikai szakértő egy elemzésre hivatkozva arról beszélt, eltérően hatna az árakra, ha elzárnák az oroszok felől érkező gázcsapokat. A közép-európai régióban nagyon drágulna a gáz, itt főként orosz gázt használnak az országok. Az alapárakhoz képest 60-70 euróval emelkedne ezen országok gázköltsége – folytatta. A szakértő nem gondolja, hogy bárki azon gondolkodna, hogy kiiktatja az orosz gázt az európai ellátásból.

Európa gázfogyasztása kb. 400 milliárd köbméter, jelenleg is rendelkezésre áll 240 milliárd köbméter cseppfolyósított gázfogadó terminál, tehát technológiailag már most is el lehet látni Európa 50-55 százalékát cseppfolyósított földgázból. Továbbá rendelkezésre áll a norvég gáztermelés, valamint délről Algériából is kap vezetékes gázt Európa. Egy teljes elvi orosz gázimport megszűnés 25 százalék körüli visszaesést jelentene a kínálati oldalon. Az áremelkedésnél viszont a kereslet is visszaszorul, ezt mutatja például a műtrágyagyárak leállása – idézi a portál Felsmann Balázst.

Az energiapolitikai szakértő szerint az a hit megváltozott, hogy Oroszország egy stabil szállító, akivel sosincs probléma, hiszen most először Oroszország elkezdte használni az energiafegyvert. „Egy fokozatos leválást látok a legvalószínűbbnek, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi körülbelül 40 százalékos orosz részesedés, valószínűleg 20 százalékra fog beállni, ami már nem jelent stratégia pozíciót Oroszországnak” – fogalmazott.

