Már utódlásáról is beszélt Erzsébet királynő

Utódlásáról is említést tett a brit uralkodó a trónra lépésének 70. évfordulóján közzétett üzenetében. II. Erzsébet királynő most első ízben nyilvánosan kifejezte azt a kívánságát is, hogy elsőszülött fiának, Károly trónörökösnek a felesége, Kamilla cornwalli hercegnő Károly trónra lépése után felvehesse a királynői címet.