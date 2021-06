Tizennyolc, Svájcban élő denevérfaj hétezer példányának szerv és székletmintáját, pontosabban az abban talált vírusok DNS- és RNS-szekvenciáit vizsgálták a Zürichi Egyetem kutatói. A vizsgálat során 39 különböző víruscsaládba tartozó patogént mutattak ki - idézi a Phys.org. cikkét az InfoStart.

A kimutatott 39 vírus közül16 korábban már fertőzött meg gerinceseket, így megvan az a veszély, hogy a későbbiekben is átléphetnek más fajra vagy akár az emberre is.

Az egyik vizsgált denevérkolóniában megtalálták a közel-keleti légzőszervi szindrómával (MERS) összefüggő koronavírus közel teljes genomját. Bár a MERS-CoV-hez kapcsolódó vírusról nem ismert, hogy emberekben betegséget okozna, a MERS-CoV 2012-ben járványt okozott.

Bár kevés olyan esetet ismerünk, amikor denevérről közvetlenül emberre lépett volna át egy vírus, egyes patogének közvetítő faj beiktatásával megfertőzhetnek embereket is, miként a koronavírus is valószínűsíthetően denevérről valamilyen más fajra átlépve indította el a máig is tartó pandémiát.

A kutatók szerint a denevérek székletmintáinak elemzése hasznos eszköz a denevérek által hordozott vírusok folyamatos nyomon követésére. Ez potenciálisan felismerheti a vírus genetikai mutációinak felhalmozódását,