Az indiai internetezőknek csak egy elenyésző hányada kapcsolódik be a világhálóra a telefonjával. A vezeték nélküli szélessávú kapcsolatok száma stagnál. Tavaly októberben a távközlési szabályozó hatóság 790 millió vezeték nélküli szélessávú kapcsolatot számolt, ami alig haladta meg a korábbi, 2021 augusztusában mért 789 milliós csúcsot - írja a The Economist.

Az okostelefonok eladásai csökkentek. Egy évtizedes növekedés után az eladások 2021-ben 161 millió darabon érték el a csúcsot az IDC piackutató cég szerint, amely úgy számol, hogy tavaly ez a szám 148 millióra csökkent. Eközben az okostelefonok átlagára megugrott, a világjárvány előtti 163 dollárról (60 000 forint) 2022-re 220 dollárra (80 000 forint).

Az árak részben globális tényezők, köztük az ellátási lánc szűk keresztmetszetei, a kínai zárlatok és az alkatrészárak emelkedése miatt emelkednek. Navkendar Singh, az IDC munkatársa szerint azonban ez azért is van, mert a gyártóknak már nem éri meg a túl olcsó telefonok eladása. A 100 dollárnál olcsóbb okostelefonok piaci részesedése a 2019-es 30 százalékról tavaly 12 százalékra esett vissza. A világjárvány előtt havonta mintegy 5 millió ember cserélt butatelefonról okostelefonra. Ez tavaly körülbelül 3 millióra csökkent. A mobil-előfizetések is drágulnak: a 2022 júniusáig tartó évben az árak 28 százalékkal emelkedtek. Az idén várhatóan ismét csökkenni fog az átállók száma.

Az internethasználat növekedésének megtorpanása mélyreható következményekkel jár majd szegény családok millióira nézve. A kormány egyre inkább az online megoldások felé fordul, többek között a Covid-19 oltások regisztrációjánál is. A legtöbb 45 év alatti, okostelefonnal nem rendelkező felnőttnek először azt mondták, hogy a kormányhivatalba kell mennie a regisztrációhoz, ami nagy felháborodást szült.

Egy új program célja, hogy minden indiai számára problémamentes módszert biztosítson az egészségügyi adatok digitális elérésére és megosztására. A kormány lelkesen támogatja a digitális fizetéseket az egységes fizetési interfészen keresztül, amely egy készpénzmentes rendszer, és amely széles körben népszerűvé vált. A biometrikus alapú nemzeti személyazonossági rendszer már szinte minden indiai lakosra kiterjed, és szinte kötelező az állammal való kapcsolattartás során.

2021-ben a távközlési kereskedelmi szervezet, a GSMA becslése szerint a felnőtt indiai férfiak felének volt okostelefonja, az indiai nőknek csak a negyede rendelkezett ilyennel. Egy másik szakadék a vidéki és a városi India között húzódik. A városokban 103 százalékos az internetpenetráció (a többszörös kapcsolattal rendelkező egyének miatt), míg vidéken csupán 38 százalék. A diplomások háromnegyedének van valamilyen mobiltelefonja, míg az általános iskolai végzettségűek háromnegyedének nincsen.

Ezek az egyenlőtlenségek azzal a kockázattal járnak, hogy az indiai kormányzás digitalizáción keresztül történő javítására tett ígéretes erőfeszítések meghiúsulnak.

