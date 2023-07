India mostanában válik a világ legnépesebb országává, egészséges demográfiai szerkezettel: jelentős létszámú munkaképes korosztályokkal, mérsékelt elöregedéssel, ugyanakkor már nem túlzott a születésszám, a népesség növekedése lassul. Egyúttal a világ népességszámot tekintve legnagyobb demokráciájáról van szó, ami egyfajta versenyelőnnyé válhat Kínával szemben, ahol túl gyakoriak az állami beavatkozások, melyek elbizonytalaníthatják a befektetőket.

Van hová nőni

India az elmúlt évtizedekben lemaradó volt Kína mögött, ahol 1980-ban óriási növekedés indult, és mára a világ második legnagyobb gazdasága lett az USA mögött. Indiában ez a gyors növekedési szakasz az elmúlt évtizedben kezdődött, ennek során az ország meg is előzte Franciaországot és Nagy-Britanniát a gazdaság méretét tekintve, de mivel India lakossága nagyjából 20-szorosa az említett országokénak, ez azt jeleni, hogy az egy főre jutó GDP mindössze 20-ada azokénak. Van tehát hová növekedni.

Az ilyen alacsony bázisról ugyanakkor könnyű a növekedés, és a világgazdaság szempontjából is döntő, hogy ha a világ népességének hatodát adó ország tör ki a korábbi szegénységből és válik legalább közepesen fejlett gazdasággá. A Goldman Sachs előrejelzése szerint erre igen komoly esély van: India a következő évtizedekben bejárhatja a kínai utat, és sorban megelőzheti Németországot, Japánt, sőt, még magát az USA-t is, és ezt közben Kína is megteszi, így 50 év múlva Kína lehet a legnagyobb gazdaság, a második helyen India következhet, és harmadik lesz az USA.

Három óriás

A verseny szoros lesz az élbolyban: 2075-ben a Goldman szerint a kínai GDP 57 ezermilliárd dollár lehet, az indiai 52,5 ezermilliárd, az amerikai 51,5 ezermilliárd. Mindazonáltal döntő változás a világgazdaság szintjén, hogy lesz három olyan hatalmas és erős gazdaság, mint most az Egyesült Államoké.

Adottságok

Az indiai gazdaság legfőbb lehetősége a jelenlegi alacsony bázison kívül az a kiváló arány, hogy egy gazdaságilag aktív polgárra hány eltartott jut. A hatalmas munkaerőállományt persze jól kell kihasználni: a magánszektornak olyan gyártási és szolgáltatóipari kapacitást kell létrehoznia, ami ezt hatékonyan lehetővé teszi, ebben persze a külföldi befektetők szerepe is jelentős.

Különösen nagy növekedést várnak rövid távon a technológiai szektorban egy indiai, a kormánytól független kereskedelmi szervezet szerint. Ezen belül döntő az IT-szektor és a szoftvergyártás: a technológiai szektor által előállított érték csak idén 245 milliárd dollárral növekszik.

Leküzdendő akadályok

Vannak azonban problémák is, melyeket meg kell oldania az indiai gazdaságnak ahhoz, hogy a várt felzárkózás bekövetkezzen. Nem elég erős még az export: a folyó fizetési mérleg ezért deficitet mutat. A fő hajtóerő a belső kereslet, ami később előnyös lehet, de most még, amikor a vásárlóerő viszonylag kicsit, ez nem elég nagy húzóerő:

a gyors jövedelemnövekedéshez erős exportra is szükség van.

Egy másik kérdés a munkaerő kihasználásának módja: jelenleg a nők 20 százaléka dolgozik, vagyis még át kell lépni abba a modellbe, ahol a nők is tömegesen önálló keresővé válnak, és így a tényleges aktív/eltartott ráta is optimális lesz. Az indiai gazdaság növekedés a legfrissebb adat szerint 6 százalék, a teljes éves adat várhatóan 7,2 százalék lesz. Ez ugyan lassabb, mint a Kína által sokáig tartott kétszámjegyű növekedés, de minden az S&P Global, mind a Morgan Stanley úgy gondolja a Goldman Sach mellett, hogy más a következő hét évben, azaz 2030-ig

előzi India Németországot és Japánt, így már viszonylag rövid távon a világ harmadik legnagyobb gazdaságává válik.