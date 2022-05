A WHO közzétette becslését, majd India megismételte "kifogását a szervezet által használt módszertannal szemben" – írja a Hindu Times.

Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint 2020-ban és 2021-ben Indiában valószínűleg 4,7 millió, közvetlenül vagy közvetve a COVID-19-nek tulajdonítható haláleset következett be. Ez messze a legmagasabb érték bármely ország esetében, és a világszerte bekövetkező 15 millió ilyen haláleset közel egyharmadát teszi ki.

India hivatalosan ennek a töredékét jelentette be.

"Ezek a kijózanító adatok nemcsak a világjárvány hatására mutatnak rá, hanem arra is, hogy minden országnak be kell fektetnie az ellenállóbb egészségügyi rendszerekbe, amelyek képesek fenntartani az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat válságok idején, beleértve az erősebb egészségügyi információs rendszereket" - mondta Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója. "A WHO elkötelezett amellett, hogy minden országgal együttműködjön egészségügyi információs rendszereik megerősítésében, hogy jobb adatokat hozzanak létre a jobb döntések és a jobb eredmények érdekében" - tette hozzá.

A többlethalálozás vagy halálozás a bekövetkezett halálesetek száma és a korábbi évek adatai alapján a világjárvány hiányában várható halálozások száma közötti különbségként kerül kiszámításra. A többlethalálozás magában foglalja a COVID-19-hez közvetlenül (a betegség miatt) vagy közvetve (a világjárvány egészségügyi rendszerekre és a társadalomra gyakorolt hatása miatt) kapcsolódó haláleseteket.

A COVID-19-hez közvetve kapcsolódó halálesetek más egészségügyi állapotoknak tulajdoníthatók, amelyek esetében az emberek nem tudtak hozzáférni a megelőzéshez és kezeléshez, mivel az egészségügyi rendszereket túlterhelte a világjárvány. A többlethalálozások becsült számát befolyásolhatják azok a halálesetek is, amelyeket a világjárvány alatt elkerültek bizonyos események, például gépjárműbalesetek vagy munkahelyi balesetek alacsonyabb kockázata miatt.