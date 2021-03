Indonézia Nyugat-Jáva tartományából a lángokban álló balongani olajfinomító miatt legalább ezer embert kellett evakuálni. A hatóságok egyelőre nem tudják mi okozhatta a tüzet, egyes helyiek beszámolója szerint villámlás okozhatta a tüzet. A balesetben 20 ember megsérült, öten súlyosan, tizenöten könnyebben. Három ember pedig eltűnt. A sérültek a közeli házak lakói, illetve azok, akik épp áthaladtak a falun a tűz keletkezésekor - írja az Euronews.

A Pertamina olajfinomító elnök-vezérigazgatója Nicke Widyawati közölte: leállíttatta az olajfinomító működését, hogy megakadályozzák a tűz terjedését. Az ország üzemanyag-ellátása a kiesés ellenére is biztosított.

tw // Explosion, Bomb attack



Kami Turut berdukacita????

Sending our prayers and condolences to all the victims of suicide bombing at Makassar Cathedral and explosion at Pertamina Balongan, Indramayu, Indonesia.



STAY SAFE????



-All Admin-

video©ownerpic.twitter.com/fgdYSwYIfL