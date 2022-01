A tárcavezető aláírta a rendeletet, amelynek értelmében minden nagykorú ukrán kaphat emlékeztető oltást, függetlenül attól, hogy korábban milyen gyártmányú vakcinával oltották be. Az emlékeztető dózis növeli a szervezet védekezőképességét a vírussal szemben, és a várakozások szerint jobb védelmet nyújt majd a már Ukrajnában is megjelent omikron variáns ellen is - mondta az MTI tudósítója szerint Viktor Ljasko egészségügyi miniszter a Facebookon közzétett beszédében.

A harmadik adagot a másodikat követő 6-9 hónap közötti időszakban ajánlott felvenni. A tárca elsősorban Pfizer- vagy Moderna-oltóanyag beadását ajánlja mindenkinek, függetlenül attól, hogy korábban milyen vakcinát kapott. Azok is kaphatnak emlékeztető oltást, akiknek a gyenge immunrendszerük miatt kiegészítő oltást kellett felvenniük. Az ő esetükben az utolsó oltástól számított 3-6 hónap között van az az időszak, amikor ajánlott a következő adag felvétele.

Az emlékeztető oltás felvétele után az oltási igazolás érvényességi idejét 270 nappal meghosszabbítják.

Más jelent az emlékeztető, és mást a kiegészítő oltás

Ukrajnában különbséget tesznek az emlékeztető és a kiegészítő oltás között. Utóbbit azok kapják, akiknél az első két oltás után nem alakult ki a megfelelő védelem a vírussal szemben. Azoknak, akik kiegészítő oltásként kapják meg a harmadik dózist, nem hosszabbodik meg az oltási igazolásuk érvényességi ideje - írja az MTI.

Az emlékeztető oltás felvételét a hét elején engedélyezték a hatvanévesnél idősebbeknek, azt megelőzően csak az egészségügyben és a bentlakásos intézményekben dolgozók kaphatták meg.

Növekszik a kórházban ápoltak száma

Ukrajnában csütörtökre az azonosított fertőzöttek száma 6632-vel 3 689 291-re, az elhunytaké 187-tel 96 896-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben több mint 2700-zal 91 454-re csökkent. Az elmúlt napon több mint kétezer koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.

A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 13 905 862-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 872 459-en pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik - kiegészítő, illetve emlékeztető - oltást eddig 16 995-en kaptak. Szerdán 104 844 embert oltottak be.