Csehországban az állam július utolsó előtti hetétől kezdve fel fogja kínálni a lehetőséget az embereknek, hogy újabb erősító oltást adassanak be maguknak - idézte Vlastimil Válek egészségügyi miniszter bejelentését a Radio Praha. A kormány a legutóbbi ülésén döntött az intézkedés mellett.

Mielőtt a lehetőség életbe lépne, megkérik a cseh gyógyszerhatóság engedélyét is, mint ahogy figyelembe veszik az európai gyógyszerhatóság (EMA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait is. Az oltásokat először az oltásra kijelölt helyeken fogják beadni, nem lesz szükség előzetes regisztrációra. Ezt követően a háziorvosok is beszállnak a vakcinák beadásába, náluk augusztus második felétől lehet majd jelentkezni.

Hamarosan jön a járvány csúcsa

A folyamatban lévő nyári koronavírus-járvány csúcspontját július második felére-végére várják a cseh szakemberek - idézte a Radio Praha Ladislav Dušeket, a cseh egészségügyi információs hivatal (ÚZIS) igazgatóját. A fertőzések száma fokozatosan fog csökkenni, és a csúcspont elérése után előfordulhatnak újabb átmeneti növekedési időszakok.

Jan Konvalinka a vízügyi és környezeti technológiákkal foglalkozó hivatal szakértője elmondta, hogy vírus jelenléte a lakosságban magas szinten van, ám hála a magas beoltottsági aránynak, továbbá az időközben kialakult nyájvédettségnek, nem okoz olyan gondokat az egészségügyben, mint a korábbi járványhullámok idején.