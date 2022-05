Németországban még az ukrajnai háborúnál és a továbbra is tartó koronavírus-világjárványnál is nagyobb nyugtalanságot okoz az infláció - derül ki a McKinsey nemzetközi vállalati tanácsadó cég kutatásából.

A lakosság 40 százaléka látja úgy, hogy az infláció a legnagyobb gond. Oroszország Ukrajna elleni háborúját 34 százalék sorolta az első helyre, a koronavírus-járványt pedig csupán 8 százalék.

A felméréssel a többi között azt is kimutatták, hogy a németek csaknem egyharmada, 29 százaléka tart attól, hogy a drágulás miatt engednie kell életszínvonalából, és a lakosság kétharmada számol azzal, hogy az árak a következő 12 hónapban is emelkednek majd - írja az MTI.

Az aggodalom az inflációtól leginkább az alacsony jövedelműek körében jellemző. Ugyanakkor a drágulás jóval szélesebb körben jár változásokkal - a német fogyasztók kétharmada ugyanis már elkezdte megváltoztatni vásárlási szokásait, például az olcsóbb, sajátmárkás termékekből választ, vagy gyakrabban vásárol szupermarket helyett diszkont élelmiszerboltban.

A megkérdezettek több, mint fele arról is beszámolt, hogy tudatosabbá vált az otthoni energiafogyasztása.

Az infláció közvetlen hatásai közé tartozik az is, hogy a német lakosság kétharmada az utóbbi időben kénytelen volt több pénzt költeni élelmiszerre, majdnem kétharmada - 61 százaléka - pedig közlekedésre és energiára is több pénzt adott ki. A költségek növekedését más kiadások lefaragásával igyekeznek ellensúlyozni, erről a megkérdezettek egyharmada számolt be. Főleg kozmetikumokra, ruházatra, szórakozásra és utazásra költenek kevesebbet.