Az Egyesült Államokban a fogyasztói árindex a múlt hónapban 0,9 százalékkal nőtt, ami 2008 júniusa óta a legnagyobb emelkedés, miután májusban 0,6 százalékkal emelkedett. A Reuters által megkérdezett közgazdászok 0,5 százalékos emelkedést prognosztizáltak és a legtöbb cég is ezzel számolt, mikor az árstratégiáját meghatározta.

A fogyasztói termékek gyártói és a szolgáltatók tehát alábecsülték a várható inflációt, így most reagálni kénytelenek, mivel az alapanyagárak és a szállítmányozás is egyre tovább drágul, növelve a költségeiket, csökkentve a profitmarzsokat. Számos vállalat, amely az elmúlt két hétben negyedéves eredményekről számolt be, közölte, hogy emeli az árakat, hogy ellensúlyozza a munkaerő, a nyersanyagok és egyéb ráfordítások emelkedő költségeit.

A Federal Reserve úgy véli, hogy az infláció végül mérséklődni fog, és nagyrészt annak az eredménye, hogy a nagy kereslet meghaladja a kínálatot, ahogy a gazdaság újraindul a világjárvány után. A vállalatok azonban nem várják meg, hogy kiderüljön, igaza van-e a Fednek, és áremeléseket hajtanak végre, amelyeket nem biztos, hogy olyan gyorsan vissza tudnak vonni, még akkor sem, ha az inputköltségek csökkennek is - írja a CNBC elemzésében.

A Chipotle júniusban került a címlapokra, miután bejelentette, hogy 3,5-4 százalékkal emeli a menü árait, hogy ellensúlyozza az átlagos órabér 15 dollárra történő emelését a gyorséttermekben. A döntés kifizetődött; az étteremlánc a második negyedévben a pandémiát megelőző szintet meghaladó bevételt jelentett, és azt mondta, hogy további áremeléseket fontolgat, ha az infláció továbbra is fennáll.

"Még mindig fennáll annak a lehetősége, hogy további árképzési intézkedéseket hozunk, hogy teljesen lezárjuk a szakadékot... Meglátjuk, hogy a menü árát továbbra is hogyan fogadják a vásárlók. Eddig nagyon-nagyon jól. Tényleg nem látunk semmiféle ellenállást" - mondta John Hartung, a Chipotle pénzügyi igazgatója a keddi eredménybeszámolón.

A Whirlpool háztartásigép-gyártó a magasabb nyersanyagköltségek miatt emelte árait. Marc Robert Bitzer vezérigazgató a csütörtöki eredménytájékoztatóján elmondta, hogy a vállalat már elkezdte "látni az előnyöket". "Bízunk abban, hogy a tartósan erős fogyasztói kereslet és a korábban bejelentett költségalapú árképzési intézkedéseink ellensúlyozni fogják a globális ellátási korlátok és az emelkedő nyersanyagköltségek hatását" - tette hozzá Bitzer.

A Conagra, az élelmiszer-feldolgozó vállalat, amelynek márkái között olyan nevek szerepelnek, mint az amerikában népszerű Slim Jim és a Reddi-wip, a vállalat július 13-i negyedik negyedéves eredménybeszámolója során szintén jelezte, hogy drágítani fogja a termékek árát a már végrehajtott költségkompenzációk mellett.

A Domino's Pizza vezérigazgatója, Richard Allison, Jr. az étteremlánc csütörtöki második negyedéves eredménybeszámolóján azt mondta, hogy "az árképzés minden bizonnyal az egyik eszköz" a munkaerőpiaci inflációs nyomás miatti béremelések ellensúlyozására. Allison szerint a Domino's vállalati üzletei kissé megemelték a kiszállítási díjat és a menüárakat, és a franchise-tulajdonosoknak lehetőségük van ugyanezt megtenni saját üzleteikben.

A PepsiCo élelmiszer- és italgyártó óriásvállalat közölte, hogy szintén az árképzéssel próbálja meg ellensúlyozni az inflációs nyomást.

Az áremelések minden bizonnyal elérhetik Magyarországot is, mivel itt még az amerikainál is nagyobb inflációt mértek az elmúlt időszakban. A felsorolt problémák - a munkaerő, a gyártás és a szállítás költségeinek emelkedése - itthon is jelen vannak. Az infláció miatt már a Magyar Nemzeti Bank is szigorításba kezdett, de a jegybanki politika eszközei végesek a fundamentális tényezők miatt.