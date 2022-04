Mostanra minden korábbi gazdasági előrejelzést felülírt az ukrán-orosz fegyveres konfliktus eszkalálódása, fundamentális változásokat indítva el a nyersanyagpiacokon és erőteljes mozgásokat generálva a tőkepiacokon. Gyors megoldás hiányában a nyersanyagárak hosszú ideig magas szinten maradhatnak, ami a magas inflációs környezettel párhuzamosan lefelé húzza a gazdasági növekedési kilátásokat – áll az OTP Global Markets 2022 második negyedéves befektetési stratégiájában.

Az elemzők szerint rossz hír, hogy Ukrajna és Oroszország nyersanyag és gabonaexportjának várható visszaesése nemzetközi szinten is ellátási zavarokhoz vezethet, ami önmagában is újabb geopolitikai feszültségek forrása lehet.

Az eurózóna országai számára kedvezőtlen, hogy a koronavírus-járvány követő, eleve gyenge növekedési kilátásokat az orosz-ukrán konfliktus tovább rontja, nagyjából egy százalékos mértékben. Ráadásul a lassulás az energiaárak további növekedésével párosul, erős inflációgerjesztő hatást gyakorolva. Mindennek következtében a régió egyes országaiban jelentős a kockázata annak, hogy a pénzromlás recessziós környezetben is folytatódik, vagyis stagfláció fenyeget.

Ami a szűkebb régiónkat illeti, a konfliktusövezethez való földrajzi közelségük okán a kelet-közép-európai országoknak az átlagosnál is nagyobb kitettséggel kell szembenéznie az energia- és nyersanyagárak emelkedése kapcsán. Ez fokozódó pénzromlásban és a növekedési kilátások romlásában is visszaköszön.

Magyarországon idén 3,5 százalékra lassulhat a GDP-növekedés a 2021-ben mért 7,1 százalékról, ami az első negyedév erős növekedését követően az év hátralevő részére gyenge, stagnáláshoz közelítő növekedést vetít előre. A második félévben a szigorúbb fiskális politika és az inflációs nyomás enyhülése egyaránt a jegybanki politika változását eredményezheti, a beárazottnál kevesebb számú kamatemeléssel, és ez a folyó fizetési mérleg egyensúlyának romlásával együtt gyengébb 380-400 forintos euróárfolyamot implikálhat. Kapcsolódó A piac gyorsan felejt, az ukrajnai háborúnál is jobban félnek valamitől

A tengerentúli piacok kitettsége sokkal kisebb, azonban az infláció az Egyesült Államokban is magas, így a gazdasági teljesítmény az OTP Global Markets szakértői szerint nem tartható fenn hosszú távon, semleges kitettség javasolt.

A szakértők arra számítanak, hogy az inflációra Fed erősebb kamatemelésekkel reagálhat az idei évben, mint az EKB, mely a gazdaság erősebb gyengülésével nézhet szembe, ami ugyancsak a dollárnak kedvez.

Nyersanyagszektor és bányavállalatok felülteljesíthetnek

A kedvezőtlen fejlemények ellenére március végére a világ vezető részvénypiacai magukhoz tértek az orosz-ukrán fegyveres konfliktusból eredő sokkhatásból. Az amerikai részvénypiac csupán 4 százalékkal maradt el a hónap végén történelmi csúcsától, az előttünk álló nyári és kora őszi időszak jellemzően gyengébb hozamokat szokott produkálni. A szakértők arra számítanak, hogy a részvénypiac hektikussága az év során magas marad, átlag alatti hozamlehetőségek mellett, így a részvénypiaci kitettségekre alulsúlyozás javasolt.

Ugyanakkor nyersanyagpiac a részvénypiacot meghaladó módon erősödik, a ciklus még nem futotta ki magát, a jelentős áremelkedés ellenére is érdemes felülsúlyozott kitettséget tartani, ezzel is növelve a portfóliók fedezettségét a stagflációs kockázatok emelkedése miatt. A szakértők továbbra is felülsúlyozandónak látják az energiaszektort, hiszen az olaj árfolyama tartósabban magas szinteken ragadhat, felfele mutató kockázatok mellett.

A turbulens piaci környezetben az arany ismét vonzó menekülőeszköz lehet a befektetőknek. Bár a jegybankok nagy léptékkel szigorítanak, a hosszú amerikai reálhozam még így is negatív, ami szintén támogathatja az arany piacát, ahogy a részvénypiacokon várható jelentősebb volatilitás szintén erősíthetik a portfólió fedezésére használt eszköz szerepét. Ennek hatása pedig a bányavállalatok papírjainak árfolyamában is tükröződhet. A szakértők a befektetési arany iránti kereslet további emelkedésére számítanak, ami az árfolyam további felívelésével is járhat.