Az optimizmust fokozza, hogy az amerikai részvények S&P 500 tőzsdeindexe az év eleje óta közel 8 százalékkal emelkedett, és 2024-ben a keresetek várhatóan csaknem 10 százalékkal fognak emelkedni a várakozások szerint. Nem csak az amerikai piacok ugrottak meg. Az európai részvények még nagyobb mértékben emelkedtek, részben a meleg télnek köszönhetően, amely visszafogta az energiaárakat – írja a The Economist.

A pénz a feltörekvő gazdaságokba áramlott, amelyek élvezik a nulla kamatláb politikájának feladásából eredő kettős áldást, valamint az amerikai lazább monetáris politikára vonatkozó várakozások eredményeként olcsóbbá vált dollárt.

A kép rózsás, de valószínűleg téves. A világ inflációval vívott harc még messze nem ért véget. Ez pedig azt jelenti, hogy a piacokon kemény korrekcióra lehet számítani

– írja a londoni újság.

Miben reménykednek a befektetők?

A február 14-én közzétett legfrissebb amerikai fogyasztói áradatok szerint a januárig tartó három hónapban kisebb volt az infláció, mint 2021 eleje óta bármikor. A globális ellátási láncokat már nem terheli meg az áruk iránti megugró kereslet, és nem zavarja meg a világjárvány sem. Miközben a kerti bútorok és a játékkonzolok iránti kereslet enyhült, az áruk árai csökkentek, és mikrochipekből is túlkínálat van.

Az olaj ára ma alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt, amikor Oroszország megszállta Ukrajnát. A csökkenő infláció képe világszerte ismétlődik: az OECD 36 országából 25-ben csökken az általános inflációs ráta.

Az inflációs főárfolyam ingadozásai azonban gyakran elfedik a mögöttes tendenciát. Az amerikai „magárak”, amelyek nem tartalmazzák a volatilis élelmiszereket és az energiát, az elmúlt három hónapban éves szinten 4,6 százalékkal nőttek, és lassan gyorsulni kezdtek. Az infláció fő forrása most a szolgáltatási szektor, amely jobban ki van téve a munkaerőköltségeknek.

Az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Kanadában és Új-Zélandon a bérnövekedés még mindig jóval magasabb, mint ami összhangban van a központi bankok 2 százalékos inflációs céljával; az euróövezetben a bérnövekedés alacsonyabb, de emelkedik az olyan fontos gazdaságokban, mint Spanyolország.

A G7 országokban látványosan magas a foglalkoztatás

A gazdag országok G7 csoportjából hatban a munkanélküliségi ráta az évszázadban tapasztalt legalacsonyabb vagy ahhoz közeli szintet éri el. Amerikában 1969 óta nem volt ilyen alacsony. Nehéz elképzelni, hogy az infláció miként tud elszállni, miközben a munkaerőpiacok ilyen feszesek maradnak.

Bármi történjék is ezután, a piaci turbulencia valószínűnek tűnik.

Az elmúlt hetekben a kötvénybefektetők kezdtek elmozdulni egy olyan előrejelzés felé, amely szerint a központi bankok nem csökkentik a kamatlábakat, hanem magasan tartják azokat. Elképzelhető, hogy a kamatok magasan maradnak anélkül, hogy a gazdaságot komolyan rongálnák, miközben az infláció tovább csökken. Ha ez megtörténik, a piacokat a robusztus gazdasági növekedés megtámogatná. A tartósan magasabb kamatlábak azonban veszteségeket okoznának a kötvénybefektetőknek.

Az angol gazdasági lap szerint sokkal valószínűbb, hogy a magas kamatlábak ártanak a gazdaságnak. A modern korban a központi bankok nem voltak jók a „puha landolásban”, amikor a kamatemelési ciklust az azt követő recesszió nélkül fejezték be. A történelem tele van olyan példákkal, amikor a befektetők tévesen erős növekedést vártak a monetáris szigorítás vége felé, és végül visszaesés következett be. Ez még a jelenleginél kevésbé inflációs körülmények között is igaz volt.

Az is elképzelhető, hogy a makacs inflációs problémával szembesülő központi bankok nem bírják tolerálni a recessziót. Ehelyett talán hagyják, hogy az infláció egy kicsit a célértékek fölé emelkedjen. Rövid távon ez gazdasági bőséget hozna, és hosszabb távon is előnyökkel járhat: a magasabb infláció miatt a kamatlábak végül magasabbra mozdulnának, így biztonságosan távol maradnának a nullától, és a központi bankok több monetáris muníciót kapnának a következő recesszió idején.

Ezért sok közgazdász szerint az ideális inflációs cél 2 százalék felett van.

A központi bankok az elmúlt évet azzal töltötték, hogy hangsúlyozzák elkötelezettségüket a jelenlegi, gyakran a jogalkotók által meghatározott célok mellett. Az egyik rendszer elhagyása és egy másik létrehozása egy nemzedékenként súlyos politikai kihívás lenne. Holott a határozottság kulcsfontosságú lenne: az 1970-es években a monetáris politika céljainak tisztázatlansága a világgazdaság vad kilengéseihez vezetett, ami a lakosságnak és a befektetőknek egyaránt ártott.