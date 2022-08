A júniusi 7,6 százalékról júliusban az előzetes értékkel megegyező 7,5 százalékra csökkent az infláció a Destatis végleges adatai szerint Németországban. Májusban még 7,9 százalék volt a fogyasztói árak éves emelkedésének a mértéke.

Az előző havihoz képest szintén az előzetes értéknek megfelelő 0,9 százalékkal nőttek a fogyasztói árak júliusban, a júniusi 0,1 százalékos havi áremelkedés után.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált (HICP) harmonizált fogyasztói árindex éves bázison 8,5 százalék lett júliusban, az előzetes értékkel megegyező. Júniusban 8,2 százalékos volt a német HICP éves bázison. Havi bázison 0,8 százalékos volt júliusban az uniós harmonizált fogyasztói árindex, a júniusi mínusz 0,1 százalék után.

A magas infláció fő oka továbbra is az energiatermékek áremelkedése. 2022 júniusa óta a könnyítési csomag két intézkedése némileg visszafogta az általános inflációt: a 9 eurós tömegközlekedési bérlet és az üzemanyag-kedvezmény. 2022 júliusában az EEG-járulékot (ökoáram-pótdíj) is eltörölték - mondta Georg Thiel, a Destatis elnöke.

Az inflációt továbbra is elsősorban az energiatermék áremelkedése határozza meg. Emellett továbbra is fennállnak az ellátási szűk keresztmetszetek a megszakadt ellátási láncok miatt, valamint jelentős áremelkedések a gazdaság alapanyag-termelő szintjein. Ennek következtében nemcsak az energiatermékek, hanem más áruk és szolgáltatások is drágultak, különösen az élelmiszereké.

Az energiaárak 2022 júliusában 35,5 százalékkal voltak magasabbak, mint az előző év azonos hónapjában, a 2022. júniusi 38,0 százalékos emelkedés után. Az áram drágulása éves bázison 18,1 százalék volt, és elsősorban az EEG-járulék eltörlése miatt lassult a júniusi 22,0 százalékról. A benzinárkedvezmény 2022. júniusi hatályba lépése óta az üzemanyagok áremelkedése is gyengült: júliusban 23,0 százalék volt az áremelkedés a júniusi 33,2 százalék, illetve a májusi 41,0 százalék után. Más energiatermékek is drágultak: a könnyű fűtőolaj ára éves bázison több mint kétszeresére, 102,6 százalékkal emelkedett. A földgáz ára pedig 75,1 százalékkal haladta meg júliusban az egy évvel korábbit. Az energiatermékek áremelkedése tehát a könnyítések ellenére is jelentősen meghaladta az általános inflációt, mivel azt több tényező befolyásolja, többek között a nemzetközi beszerzési árak és a szén-dioxid-adó.

Az élelmiszerek ára júliusban 14,8 százalékkal emelkedtek az előző év azonos hónapjához képest. Ez már az ötödik egymást követő hónap, amikor az áremelkedés mértéke erősödött. Júliusban minden élelmiszercsoport ára emelkedett. Jelentősen drágultak az étkezési zsírok és olajok (44,2 százalékkal), valamint a tejtermékek és a tojás (24,2 százalékkal), a hús és húskészítmények (18,3 százalékkal).

Az inflációs ráta az energia nélkül 4,4 százalék volt júliusban, energia és élelmiszerek nélkül pedig +3,2 százalék, vagyis feleannyira sem volt magas, mint az általános inflációs ráta - írta az MTI.