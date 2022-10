Még azok is figyelik az árakat a vásárlásnál Szerbiában, akik korábban nem tették és a kosárba egyre inkább csak azok a termékek kerülnek, amelyek a legszükségesebbek - írja a vajdasági Szabad Magyar Szó. Jellemző lett az is, hogy a polgárok csak kisebb mennyiségben vásárolnak.

További változás, hogy a bevásárlások csak egy-két napra előre szólnak, azok viszont, akik továbbra is egy hétre előre vásárolnak, sok esetben 10 ezer dináros (35 ezer forint) számlával hagyják el a boltot.

Az árak az egekig emelkedtek, ezt halljuk egyre több alkalommal. Sokan még csak télirevalót (befőttet, lekvárt) sem készítettek, mert nagyon drága volt az alapanyag.

Odafigyelnek az emberek



A vásárlást most az jellemzi, hogy az emberek sokkal jobban odafigyelnek, az akciós árakat vadásszák. Az is elmondható, hogy kilogrammra egyre kevesebben vásárolnak, vannak akik grammra, sőt inkább darabra vesznek egy-egy terméket. Az is jellemző lett a világ országaiban, hogy az emberek lemondtak a márkás termékekről, hiszen azok tulajdonképpen luxusnak számítanak.

A gazdasági kilátások sem sokkal jobbak, az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde azt mondta, hogy a gazdasági növekedés leáll, az előttünk álló hónapokban pedig tovább növekszik az élelmiszer és az energiahordozók ára. A szakértők szerint megtakarítást hozhat, ha a vevő követi az akciókat, megveszi a leszállított alapterméket, akkor is, ha abban a pillanatban nincs rá szüksége és nagy bevásárlóközpontokban vásárol.