Több ezer ingatlan áll üresen Bécsben, amelyről a város már tavaly tájékoztatta az illetékes pénzügyminisztériumot. Bécs ugyanis úgynevezett üresedési adót vetett volna ki azokra a lakásokra, amelyek jó ideje kihasználatlanul állnak - írja az osztrák közszolgálati televízió portálja.

Jelenleg csak a szövetségi kormány dönthet új adó kivetéséről, ennek határkörét azonban az államra is átruházhatja. A pénzügyminisztérium a napokban végül úgy döntött, hogy nem vezet be extra adót az üres lakásokra vonatkozóan. A minisztérium ugyanis több okból ellenezte a város tervét. Többek között azért mert szerintük gyakran nehezen bizonyítható az, hogy egy ingatlan tartósan üresen áll. " Az áramfogyasztás vagy a lakcímnyilvántartás ellenőrzése csak tájékoztató jellegű" - írja a portál.

Másrészt egy ilyen jellegű illeték "a rövid távú bérleti szerződések számának növekedéséhez vezethet, amelyek általában hátrányosak a bérlő számára".

A minisztérium attól is tart, hogy fiktív szerződések révén könnyen kijátszható lenne az illeték. Ezenkívül fennáll a veszélye annak is, hogy az adó beépülne a bérleti díjba, és így az a bérlőkre hárulna. -Elismert adójogi és lakásügyi szakértők is kételkednek az illeték irányító hatásában - közölte a minisztérium.

A minisztérium szerint egy ilyen illetéknek továbbá tiszteletben kellene tartania a tulajdon sérthetetlenségéhez való alapvető jogot és az abban foglalt arányosság valamint az egyenlőség elvét. Ezért az üresedési adó jelenleg nem szerepel a minisztérium napirendjén, ehelyett más intézkedéseket vizsgálnak - írja a portál.