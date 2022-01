Tavaly októberben a kínai parlament engedélyezte, hogy Sanghajban és Csungkingban korlátozott ingatlanadót több városra is kiterjesszék. Viszont most még is elhalaszthatják a lépést, mivel az Evergrande és a hozzá hasonló fejlesztők adósságválsága bedöntötte a kínai ingatlanszektort. Erősíti az adó elhalasztásáról szóló feltételezéseket, hogy az államtanács részletes végrehajtási terve még nem jelent meg, valamint korábban arról beszélt a pekingi vezetés, hogy a kormány megvárja a piac fellendülését, mielőtt bevezeti az új adót.

"Lehet, hogy a mostani időpont nem megfelelő a kísérletek elindítására, mivel a gazdaság és az ingatlanpiac egyaránt nyomás alatt van" - mondta Liu Jianwen, a Pekingi Egyetem professzora, aki egyben a pénzügyminisztérium jogi tanácsadója és az Országos Népi Kongresszus állandó bizottságának törvényhozási tanácsadója a Bloomberg szerint.

Bár az ország legfelsőbb vezetői most "nagyon óvatosak" a kérdéssel kapcsolatban, a tárgyalást nem fogják hosszú időre elhalasztani, mivel a tisztviselők "nagyon eltökéltek" az adó bevezetése mellett - mondta Liu .

Kína már több mint egy évtizede, még a 2011-ben Sanghajban és Csungkingban megkezdett kísérlet előtt arról beszélt, hogy országos ingatlanadót vezetne be a piac szabályozása és az emelkedő árak megfékezése érdekében. Eddig semmi nem történt az ügyben, valószínűleg a lakástulajdonosok és a fejlesztők ellenállása miatt, akik attól tartanak, hogy az adó lejjebb nyomná az árakat.

A hatóságok tavaly tértek vissza a telekadó ötletéhez a Hszi Csin-ping elnök által vezetett, a "közös jólét" előmozdítására irányuló kampány közepette. Az ország parlamentjének októberi nyilatkozata szerint az adó célja az ingatlanpiaci helyzet javítása, az adó a vidéki lakások kivételével mindenféle lakó- és nem lakóingatlant megcéloz majd a kísérleti területeken.

Az iparág gyors lassulása a kormány kockázatos hitelezés elleni kemény fellépése után, valamint más tényezők, például az adóterv bejelentése azonban most megnehezítette az illeték tényleges kivetésének megkezdését. Az elemzők szerint eddig nem volt elég, hogy a kormány egyes ingatlanpiaci korlátozások finomhangoláséval és a jelzáloghitelek támogatásával volt elfoglalva, amelyek a lejtmenetet sem állították meg.

"Ezek csak marginális politikai enyhítések, és a szabályozási hangnem a lakásárak, a telekárak és a piaci várakozások stabilizálására irányul" - mondták Kristy Hung és Lisa Zhou, a Bloomberg Intelligence elemzői a múlt héten. "Lehet, hogy jobb lenne akkor elindítani az ingatlanadó-kísérleteket, amikor a piac nyugodt" - magyarázták, miért valószínű, hogy elhalasztják az illeték bevezetését.

"Az ingatlanpiacon várhatóan az idei év első felében a fellendülés jelei mutatkoznak. A tranzakciós volumenek valószínűleg az első negyedévben érik el a mélypontot, és a második negyedévben megállhat a lakásárak csökkenése" - ismertette várakozásait a Bloombergnek Xu Xiaole, a Beike Research Institute vezető piaci elemzője.