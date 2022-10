„A Kijev és számos más város elleni újabb rakétatűz megmutatja, mennyire fontos, hogy Ukrajnát gyorsan légvédelmi rendszerekkel lássuk el” – mondta Lambrecht egy a Reuters által idézett nyilatkozatban.

A német védelmi miniszter szerint Oroszország rakétákkal és drónokkal végrehajtott támadásai különösen a civil lakosságot terrorizálják. Ezért küldenek most támogatást, különösen légvédelmi rendszereket. Volodimir Zelenszkij az ukrajnai invázió első napjai óta kéri a szövetségeseket, hogy küldjenek ilyen eszközöket, de mindezidáig viszonylag kevés légelhárító-rendszert kaptak.

Most IRIS-T SLM eszközökhöz juthat az ukrán hadsereg. Az IRIS–T német fejlesztésű, rövid hatótávolságú légiharc-rakéta, melyet a régebbi típusú AIM–9 Sidewinderek lecserélésére fejlesztettek ki. A nagy manőverezőképességű rakéta különféle verzióit 14 ország hadereje alkalmazza, köztük a Magyar Honvédség is megrendelte a modernizálásra váró Gripen vadászrepülői számára. Ennek légvédelmi változata az SLM, amely függőlegesen indítja a rakétákat, GPS alapú navigációs rendszerrel és adatkapcsolattal is rendelkezik, így indul a várható találkozási pont felé. Az útjának végfázisában infravörös képalkotó technológiát alkalmazva közelíti meg a célpontot, amíg a közelébe érve a repesz-romboló töltet meg nem semmisíti azt.

Az orosz hadsereg méregfoga ellen jó

Oroszország hétfő reggel a csúcsforgalom idején Ukrajna városait bombázta, civileket ölt meg, és kiiktatta az áramot és a fűtést, nyilvánvaló bosszúcsapásokban, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök terrortámadásnak nyilvánított egy robbanást a Krímhez vezető orosz hídon. A háború kezdete óta az ukránok egyedül a rakétatámadások ellen nem tudtak hatékonyan védekezni. A mostani Németországtól érkező szállítmány ugyan még kevés lesz az ország egészének védelméhez, de kiegészítheti az ukrán védelmi erők eszköztárát a hadműveletekben.

Hétfőn ráadásul újabb front megnyílására látszott esély: az orosz hadsereg Fehéroroszországban kezdett csapatösszevonásba, amely a feltételezések szerint Kijev ostroma ellen irányul majd. Viszont elemzők úgy vélik, az oroszoknak ezt a saját tankjaik ellen kell majd megvívniuk.