Legalább kilenc ember vesztette életét Írországban, amikor felrobbant egy Applegreen benzinkút – írja a BBC. A péntek délutáni detonációt követően nyolc embert kellett kórházba szállítani. A mentésbe a polgárőrség és a parti őrség helikopterei mellett az északír mentők is becsatlakoztak, néhány embert a dublini kórházba szállítottak.

Thoughts and prayers for the people of Creeslough, Co. Donegal. Apparently the local petrol station exploded. Hope everyone is ok. pic.twitter.com/uODada0kAu